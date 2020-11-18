Silvan Kaymakamı Çelik mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Silvan Kaymakamı Çelik, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yürütülen çalışma ile yapılacak olan çalışmaları yerinde incelemek için mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretler sırasında, vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinleyen Kaymakam Çelik, çocuklara da değişik oyuncaklar vererek yakın ilgi gösteriyor. Ziyaretler ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Çelik, çocukların gelecekleri olduğuna işaret etti. Kaymakam Çelik, "Her gittiğim yerde özellikle çocuklara daha farklı bir yaklaşıyorum. Çocuklarımız ülkemizin geleceğidir. Bu yüzden çocuklarla bir arada olmak bizlere mutluluk veriyor. İlçemizin genelinde gerek kırsal mahallerimiz, gerekse ilçe merkezimizdeki mahallelerimizin tümünde çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımızın sorunlarıyla yakında ilgilenip, sorunlarına çözüm olmaya gayret gösteriyoruz. Bu bağlamda ilçemiz kırsal mahallelerinde ve ilçe merkezinde yürütülen çalışmalarla ilgili denetimlerimizi de aralıksız sürdüreceğiz. Silvan ilçemizin her köşesine yaşayan vatandaşlarımız bizler için kıymetlidir. Belediye ve kaymakamlık olarak Silvan'ımıza yakışır hizmetler sürdüreceğiz" dedi.

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