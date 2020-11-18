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Diyarbakır Vali Yardımcısı Cıdıroğlu: Bu şekilde saldırılarla çalışma azmi kırılıyor

DHA

Diyarbakır Vali Yardımcısı Cıdıroğlu: Bu şekilde saldırılarla çalışma azmi kırılıyor


Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde bir grubun, koronavirüs tedbirleri gereği yasak olan taziyeyi fotoğraflayıp güvenlik güçlerine bildiren filyasyon ekibine saldırması ve biri başhekim olmak üzere 3 kişinin yaralanması olayına tepkiler sürüyor. Sağlık çalışanlarının her daim yanında olduklarını belirten Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, "Maalesef vatandaşlarımızdan bu şekilde saldırılar gelince arkadaşlarımızın da çalışma azmi kırılıyor. Birkaç kişiyi gözaltına almışlardı. Başhekimimiz şikayetçi olmuştu. Bizzat filyasyona çıkıyor, katılıyor, özveri gösteriyor. Arkadaşlarına yardımcı olmaya çalışıyor ama maalesef saldırıya uğruyor. Arabaları tekmeleniyor. Arkadaşların üstü başı yırtılmış maalesef. Olayı takip ediyoruz" dedi.
Çüngüş ilçesinde, dün iddiaya göre filyasyon ekipleri bir eve kontrol için gittikleri sırada aynı sokakta bir evin önünde taziye yapıldığını gördü ve durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım´ın talimatıyla güvenlik güçleri eve giderek, pandemi nedeniyle taziyenin yasak olduğunu ve sonlandırılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine taziye sonlandırıldı. Bu duruma sinirlenen bir grup, akşam saatlerinde filyasyon ekiplerinin kullandığı aracın önünü keserek taziyeyi fotoğrafladıkları öne sürülen Çüngüş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Volkan Bahadır ile bir doktor ve sağlık memurunu darbetti. Grup kaçarken, aldıkları darbelerle yaralanan filyasyon ekibine ilk müdahale meslektaşları tarafından yapıldı. Ekip, saldırganlardan şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kesimlerce kınandı. 
'ARKADAŞLARIN ÜSTÜ BAŞI YIRTILMIŞ'
İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ile birlikte Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek, sağlık çalışanlarının yanında olduklarını ve soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığını belirten Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, şöyle konuştu:
"Olayın peşini bırakmayacağız. Bu son olsun diyoruz ama maalesef her gün hekime, hemşireye veya sağlık çalışanlarına şiddet devam etmekte. Yani şu süreçte bile sağlıkçılarımıza şiddet uygulanıyorsa, normal zamanı düşünemiyoruz. 8 aydan beri ailelerini bırakıp sadece bu işlerle, filyasyonla veya yoğun bakımlarda koronavirüslü hastalarla uğraşan sağlıkçılarımızın bu zaman yanında olmayacağız da ne zaman olacağız? Diyarbakırlı hemşehrilerimize bu konuda bir kez daha rica ediyoruz. Sağlıkçılarımızın bu zamanda yanında olalım. Onlara yardımcı olalım. Maalesef vatandaşlarımızdan bu şekilde saldırılar gelince arkadaşlarımızın da çalışma azmi kırılıyor. Bu bakımdan ben sağlıkçı arkadaşlarımıza her zaman yanlarında olduğumuzu sayın valimiz başta olmak üzere tüm ekibimizle yanlarında olduğunu, İl Sağlık Müdürlüğü'nün de başarılı şekilde yürüttüğü pandemi sürecini de inşallah sekteye uğratmadan, vatandaşlarımızın da bu konuda bize destek olarak iyi bir şekilde taçlandırmayı ümit ediyoruz. Bu güzel memleketimize yakışmıyor. Bu olay hiçbir şekilde akla, vicdana uygun değil. Taziyelerin yasak olduğu durumda 30, 40 araç taziyeye gitmiş. Burada arkadaşlarımız bunları ikaz ederken, filyasyon ekiplerimiz çalışırken gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı tekrar tekrar kınıyorum. Birkaç kişiyi gözaltına almışlardı. Başhekimimiz şikayetçi olmuştu. Başhekimimiz bu olayın içinde. Bizzat filyasyona çıkıyor, katılıyor, özveri gösteriyor. Arkadaşlarına yardımcı olmaya çalışıyor ama maalesef saldırıya uğruyor. Arabaları tekmeleniyor. Arkadaşların üstü başı yırtılmış maalesef. Olayı takip ediyoruz."
'HASTALANMAYI GÖZE ALARAK HİZMET VERMEYE ÇALIŞIYORUZ'
İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin de il genelinde yaklaşık 200 filyasyon ekibinin günlük olarak aktif bir şekilde sahada olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
"Buradaki temel amacımız koronavirüsün yaygınlığının engellenmesi. Bu insanları izolasyon altında tutup, bu hastalığın daha da genişlemesini engelleme çabası içerisindeyiz. Bugün kendisinde pozitif bulgular hisseden ya da pozitif biriyle temaslı olan bir insanın dışarı çıkmasını istemiyoruz. Evlerine kadar gidip evlerinden sürüntü örneklerini de alıp kendimiz taşıyıp, 7 saat gibi bir süre içerisinde de sonuçlarını veriyoruz. Sahada yine vatandaşlarımızın ilaçlarını evlerine kadar götürüyoruz. Mart'tan bu yana hesap ettiğimizde 8 aylık bir süreç geçti. Bu süreç içerisinde sadece sağlık çalışanlarımız değil, tüm kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşımız da dahil olmak üzere süreç uzadıkça yoruldu insanlar. Biz bütün bunlara rağmen, kendi çoluk çocuğumuzu ihmal ederek ya da hastalanmayı göze alarak bu işleri gerek sahada gerek evlerine giderek gerekse sağlık kuruluşlarımızda yerinde hizmet vererek yerine getirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız da bu konuda biraz duyarlı olup, bu ekiplerimize biraz daha hoşgörülü davranabilirlerse çok daha iyi sonuç alırız. Ekibimiz, bir taziyede çok büyük bir kalabalığı görünce denetim için ihbarda bulunmuşlar ki yapmaları gereken hadiselerden bir tanesi de budur. Bizim temel amacımız toplu bir araya gelişleri engelleyip virüsün yayılım hızını düşürmek. Böyle bir talepte bulundu diye ekibin önünü kesip de bunlara fiili saldırıda bulunmak en iyimser cümleyle nahoş bir tablodur. Vatandaşlarımızın sağlık personelimize özellikle şu dönem içerisinde olabildiğince yardımcı olması ve destek olması noktasında rica ediyorum. İnşallah bu süreci hep beraber atlatacağız. Diyarbakır ili olarak sağlık teşkilatı açısından herhangi bir eksiğimizin herhangi bir noksanlığımızın olmadığını da ifade etmek istiyorum. Her durumda biz hazırız."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR
2020-11-18 14:30:47

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