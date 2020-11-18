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Diyarbakır surlarındaki restorasyonda 2'nci etap çalışmaları başladı

DHA

Diyarbakır surlarındaki restorasyonda 2'nci etap çalışmaları başladı


Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının ortaya çıkarılması için surlara bitişik ve yakın olan yapıların yıkımına, 2'nci etap çalışmalarıyla başlandı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kamulaştırma ve yıkım işleminin 4 etaptan oluştuğunu belirterek, 2'nci etapta 220 yapının yıkımını gerçekleştirmeye başladıklarını söyledi.
UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan ve tahrip olmuş bölümleriyle ilgili restorasyon çalışmalarının devam ettiği 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının dış kısmındaki surlara bitişik yapıların yıkımına başlandı. 4 etaptan oluşan kamulaştırma ve boşaltılma çalışmasının tamamlanmasıyla surların etrafında kesintisiz olarak yürünebilecek. Yıkım işlemini yerinde inceleyen Vali Münir Karaloğlu, ikinci etapta 220 yapının yıkımına başlandığını belirtti. Yıkımını gerçekleştirdikleri yapıların birçoğunun sur taşlarından oluştuğunu aktaran Karaloğlu, bu taşların ayıklanarak surlarda devam eden restorasyonda tekrar kullanılacağını söyledi. 
'BU YAPIYI GELECEK NESİLLERE SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE TAŞIYACAĞIZ'
Surların etrafının temizlenme çalışmasının ilk etabını Ben-u Sen Mahallesi'nde başlattıklarını dile getiren Karaloğlu, "Surlarla ilgili farklı çalışmalarımız var. Burçların temizliğini yapıyoruz. Restorasyon ihalemiz var. Urfakapı'dan Yedikardeş burcuna kadar olan bölgede şu anda büyük bir restorasyon çalışmamız devam ediyor. Bir taraftan da surların etrafının temizlenmesi, surlara zaman içerisinde bitişik olarak oluşturulmuş çarpık yapıların ortadan kaldırılarak surların ihtişamının ortaya çıkarılması ile ilgili kamulaştırma çalışmalarımız da devam ediyor. Birinci etapta Ben-u Sen Mahallesi'nde 41 yapının kamulaştırılması, temizlenmesi ve ayıklanması çalışması tamamlanmıştı. O çalışmadan sonra gördük ki surlarda çarpık yapılaşmanın gizlemiş olduğu çok muhteşem kitabeler, çok muhteşem nişler de var. Binalar alındıktan sonra surların ihtişamı ortaya çıkmıştı. Bulunduğumuz mahallede ikinci etap kamulaştırma çalışmalarına başladık. Burada da 29 binanın kamulaştırılması tamamlandı ve yıkımına başlandı. Burada başka bir şey ortaya çıkmış oldu. Diyarbakır surlarında da diğer şehir surlarında olduğu gibi bir iç sur bir de dış sur var. Bizim dış surlar neredeyse tamamen ortadan kalkmıştı. Burada dış surun temellerine rastladık. Yıktığımız evlerin bir kısmında ev temeli olarak dış sur temellerinin kullanıldığını gördük. O da bizim açımızdan çok önemli. Diyarbakırlı vatandaşlarımızın bizden en önemli taleplerinden birisi, kentin en önemli kültürel varlığı olan surların korunması ve ihyası ile ilgili bizden çalışma talebiydi. Biz de vatandaşımızın bu talebini dikkate aldık. 5 aydır Diyarbakır'dayım ve surlarla ilgili çok önemli mesafeler aldık. Bundan sonra da bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu yapmış olduğumuz 2'nci etap kamulaştırmanın finansal kaynağını Çevre ve Şehircilik Bakanı'mız Murat Kurum'un son Diyarbakır seyahatinde kendisine bu projeyi anlatmıştık. Sağ olsun bu kamulaştırmanın giderini ve finansmanını karşıladılar. İnşallah imkanımız çerçevesinde bu bölgenin tamamının kamulaştırılarak, boşaltılması. Surlarla ilgili restorasyon çalışmalarımızı tamamladığımızda, bu kadim mirasımızı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve insanlığın ortak miras değeri olan bu yapıyı inşallah gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde taşımış olacağız" diye konuştu. 
'SURLARIN DIŞINDA KESİNTİSİZ OLARAK YÜRÜNEBİLECEK'
Sur etrafının temizlenmesiyle insanların surun etrafını kesintisiz olarak yürüyebileceğini aktaran Karaloğlu, şunları kaydetti:
"Biz, surun dışından kesintisiz olarak insanların yürüyerek seyahat etmesini arzu ediyoruz. Yani buradan yürümeye başlayan bir insanın millet bahçesine kadar kesintisiz yürümesini sağlayacak kamulaştırma çalışmalarımız devam edecek. Bu son değil. Bundan sonra 3 ve 4'üncü etap çalışmalarımız da olacak. Finansman ayarladıkça, kaynak buldukça bu çalışmalara devam edeceğiz. Şu anda planladığımız 220 ev ama burası birinci zon. Daha ikinci zonda da almamız gereken bölgeler var. Şu anda önceliğimiz surlara bitişik olarak yapılmış ve surlara zarar veren yapıları alıp ve oradan da surların taşlarını ayıklayıp, tekrar surların restorasyonunda kullanmak bizim önceliğimiz." DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN
2020-11-18 14:37:03

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