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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Karaloğlu'ndan Diyarbakırlılara Fiskaya şelalesi müjdesi

İHA

Vali Karaloğlu'ndan Diyarbakırlılara Fiskaya şelalesi müjdesi

Diyarbakır’da iki haftada bir farklı bir ilçenin sorunlarının masaya yatırıldığı sosyal medya buluşmasında Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Yenişehir ilçesinde ikamet eden vatandaşların sorularını yanıtlayarak talep ve görüşlerini aldı. Vali Karaloğlu, programda Fiskaya şelalesinin yeniden akacağı müjdesini verdi.
Valiliğin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan sosyal medya buluşmalarında Vali Karaloğlu, vatandaşlardan gelen sorular kapsamında yol ve altyapı çalışmalarından ulaşım hizmetlerine, sosyal alanlardan spor tesislerine kadar her yönüyle Yenişehir ilçesinde yapılan çalışmaları, planlanan projeleri anlatarak çözüm bulunması konusunda çalıştıklarını söyledi. Vatandaşlar tarafından farklı konu başlıkları altında gelen soruları da detaylı şekilde cevaplayan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgiler veren Vali Karaloğlu, vatandaşlardan gelen talepleri de tek tek değerlendirdi.

"Fiskaya'yı çağdaş bir görünüme hep beraber kavuşturacağız"
Bir vatandaşın Fiskaya bölgesiyle ilgili kentsel dönüşüm projesini sorması üzerine Vali Karaloğlu, bölgede 44 hektar alanda 2 bin 99 bağımsız birimden oluşan 943 yapının saha etüt çalışmalarının tamamlandığını belirterek, şunları söyledi:
"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 yılında Fiskaya bölgesi olarak adlandırılan Dicle ve Ferit Köşk mahallerini riskli alan olarak tespit etmişti. Bu kapsamda başlatılan çalışmalarda iki mahalledeki yapıların yüzde 98'inin ruhsatsız olduğunu belirlemişti ve bu bölgede kentsel dönüşüm yapmak şu an için çok zor. Farkındayız, bunun çalışmalarını yapıyoruz. Şu an da hak sahipliği ve gayrı menkul değerleme çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından tamamlandı. Büyükşehir ve Yenişehir belediyelerimizin ortak çalışması devam ediyor. Yerinde dönüşüm yapmamızın çok kolay olmadığı bir bölge. İnşallah Fiskaya bölgesini temizleyip o bölgeyi çağdaş bir görünüme hep beraber kavuşturmuş olacağız."

"Fiskaya muhteşem bir hale dönüşecek"
Fiskaya'da geçmişte yamaçtan aşağıya akan çok güzel ve muhteşem bir şelalenin olduğunun altını çizen Vali Karaloğlu, "Oradaki işletme ve DİSKİ birlikte bir çalışma yürütüyor. İnşallah yakın bir zamanda Fiskaya'daki şelaleyi akar hale getireceğiz. O zaman gerçekten Fiskaya muhteşem bir hale dönüşecek. Altında Taş Konak hemen yanında Millet Bahçesi. O bölge çok güzel bir hal alacak. Yine yukarıda eski bir seyir terasımız var. Orayla ilgili de bir proje geliştirdik, geçen ay kurula sunduk. Kurul belli eksikler buldu, düzeltilmesi için bize iade etti. Şu an Büyükşehir Belediyesi olarak proje üzerinde çalışıyoruz. Şelalenin yeniden akması, seyir terasının yenilenmesi ile şehre gelen insanların gidip Hevsel Bahçelerini, Dicle Nehrini ve Millet Bahçesini seyredebileceği çok muhteşem görüntüler ortaya çıkmış olacak" diye konuştu.

"Korona virüs ile mücadelede bize destek verin"
Sosyal medya buluşmalarının sonunda Vali Karaloğlu, vatandaşları korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda gevşeklik yaşandığını belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu. Vali Karaloğlu, "Pandemi ile mücadelemiz henüz bitmiş değildir. Mücadelemiz sürerken yer yer görüyorum vatandaşlarımızın gevşediğini görüyorum. Ne olur korona virüs ile mücadelede bizlere destek verin. Özellikle ev ziyaretlerinizi erteleyin. Kış geldi ve insanlar daha çok kapalı mekanlardalar. Ne olur ev ziyaretleriniz erteleyiniz. Ziyaret etmeyin ve artık canlı telefondan da bir birinizle konuşabiliyoruz. Bu mücadelede bizlere destek veriniz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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