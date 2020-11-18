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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit olan uzman çavuşun acı haberi ailesine verildi

İHA

Şehit olan uzman çavuşun acı haberi ailesine verildi

Diyarbakır’da silahının ateş alması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Cumhur Tokuş’un acı haberi ailesine verildi.

Diyarbakır’da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Cumhur Tokuş (24), şahsi silahının ateş alması sonucu ağır yaralandı. Ağır yaralanan Uzman Çavuş Tokuş kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Tokuş’un acı haberi Hatay’ın Dörtyol ilçesinde ikamet eden anne ve babasına verildi. Ailenin oğullarının naaşını almaya Diyarbakır’a gittiği öğrenildi.

Uzman Çavuş Cumhur Tokuş’un memleketi Adana’nın Ceyhan ilçesi Kurtkulağı Mahallesi’nde bulunan aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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