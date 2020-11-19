Diyarbakır´da 1 asker şehit

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DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Cumhur Tokuş, silahının ateş alması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Cumhur Tokuş´un, şahsi silahının ateş alması sonucu ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)

2020-11-19 00:13:06



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