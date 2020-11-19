HDP önündeki ailelerin çığlığına yeni bir ses katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 444'üncü gününde de devam ederken, evlat nöbetine bir aile daha katıldı. 2015 yılında 22 yaşındayken Bitlis'in Ahlat ilçesinden kandırılarak dağa götürülen Abdürrahim Tutmuşun annesi Fehime Tutmuş ve ağabeyi Sadrettin Tutmuş, HDP il binası önüne gelerek oturma eylemine katıldı.

Kürtçe açıklamada bulunan anne Fehime Tutmuş, oğlu Abdürrahim için Bitlis Ahlat’tan geldiğini, oğlunun askerlik yaptığını ve onu evlendireceğini hayal ettiğini söyledi. Oğlunun kandırılarak götürüldüğünü belirten anne Tutmuş, "HDP oğlumu Ahlat’tan götürdü. Oğlum kendiliğinden gitmez, askerliğini yapmıştı, evlenmek istiyordu, onu evlendirecektim. 6 yıldır oğlum gitti, oğlumu getirsinler" dedi.



"Kardeşimi almadan buradan bir yere gitmem"

Abdürrahim Tutmuş’ın ağabeyi Sedrettin Tutmuş, kardeşi için HDP il binasına geldiğini, birçok ailenin çocuklarına kavuştuğunu gördükten sonra eyleme katılmada karar verdiklerini söyledi. Kardeşinin 22 yaşında götürüldüğünü kaydeden ağabey Tutmuş, "Kardeşimi kandırıp götürdüler. HDP kardeşimi gönderdi, kardeşimi istiyorum. Abdürrahim Tutmuş, eğer bizi duyuyorsa lütfen, annem yaşlanmış. Allah rızası için çıkıp gelsin. Devlettin şefkatli kollarına, devletten kimseye zarar gelmez. Allah rızası için kardeşimi istiyorum. Kardeşimi almadan da ben buradan bir yere gitmem. Kardeşimi nasıl göndermişseler öylede getirsinler. Hiçbir şekilde haber alamadım" diye konuştu.

Tutmuş ailesi, aileler tarafından zılgıt ve alkışlarla karşılandı. Aile, evlatlarının fotoğrafını alarak eylemde olan ailelere katıldı.

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