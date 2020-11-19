Terör örgütü PKK'ya eleman kazandıran 1 kişi daha gözaltına alındı



DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Diyarbakır il binası önünde ailesi evlat nöbeti tutarken, örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan teröristin ifadesi doğrultusunda, kendisine PKK'ya katılma konusunda yardım eden 1 kişi daha gözaltına alındı. Böylece teröristin ifadesinden yola çıkılarak PKK'ya elemen temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınanların sayısı 6'ya çıktı.

Terör örgütü PKK'ya 2015 yılında katılan ve ailesi HDP il binası önünde oturma eylemi yapan bir örgüt üyesi, geçen günlerde güvenlik güçlerine teslim oldu. Terörist ifadesinde, PKK'ya katılması konusunda kendisine yardım edenlerin isimlerini verdi. Harekete geçen Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır, Mardin, Adana ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenleyerek 5 kişiyi yakaladı. Bu sabah yapılan operasyonda da 1 kişi daha gözaltına alındı.

Örgüte eleman kazandırdığı iddia edilen 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirilirken, soruşturma kapsamında 1 kişinin daha arandığı ifade edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)

2020-11-19 13:03:47



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