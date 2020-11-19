HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 159'a çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 159'a çıktı

DHA

HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 159'a çıktı


Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde 444 gündür oturma eylemlerini sürdüren aile sayısı 159´a çıktı. Bitlis'in Ahlat ilçesinde 5 yıl önce 22 yaşındayken teröristler tarafından kandırılıp dağa kaçırılan oğlu Abdurrahim için eylemdeki yerini alan Fehime Tutmuş, ağıtlar yakıp, oğluna 'teslim ol' çağrısı yaptı.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
20 AİLE EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
KÜRTÇE AĞIT YAKARAK EVLADINI İSTEDİ
Bitlis'in Ahlat ilçesinde 2015 yılında kaybolan Abdurrahim Tutmuş'un annesi Fehime Tutmuş ve ağabeyi Sedrettin Tutmuş'un da evlat nöbetine katılmasıyla aile sayısı 159'a yükseldi. Acılı anne, gözyaşları içinde Kürtçe ağıtlar yakarak oğlunun gelip teslim olmasını istedi. 
Sedrettin Tutmuş babasının Kıbrıs gazisi olduğunu ve kardeşinin kandırılarak kaçırıldığını ifade ederek, dönmesi için çağrıda bulundu. Tutmuş, kardeşini almadan gitmeyeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"İstanbul'da kardeşimle beraber inşaatta çalışıyorduk. 'Memleketi, evi özledim' diyerek Ahlat'a gitti. Bir ay sonra kayboldu. Kendisine ulaşamayınca emniyete gidip haber verdik. Kaybolduğu günden bu yana bir daha haber alamadık. Kaybolduktan sonra soruşturduk, HDP'ye gittik, terör örgütünün elinde olduğunu öğrendik. Bize açık açık söylemediler ama kardeşimi HDP göndermiş. Eğer bizi duyuyorsa çıksın gelsin. Annem yaşlıdır, ağlamadığı gün yok. Biz buradaki aileleri televizyonda gördük. Çıkıp geldik. Kardeşimi almadan gitmeyeceğim buradan. Babam Kıbrıs gazisiydi. Böyle şeyler, bizim ailemizde olmayan şeylerdir. Kardeşimi kandırıp götürmüşler."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2020-11-19 13:39:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Terör örgütü PKK'ya eleman kazandıran 1 kişi daha gözaltına alındı
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK'ya eleman kazandıran 1 kişi daha ...
HDP önündeki aileden, 9 yaşındaki çocuklarının Zap suyunda kaybolduğu iddiasına sert tepki
YEREL HABERLER HDP önündeki aileden, 9 yaşındaki çocuklarının Zap ...
Çınar'da husumetli iki aile barıştı
YEREL HABERLER Çınar'da husumetli iki aile barıştı
HDP önündeki ailelerin çığlığına yeni bir ses katıldı
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin çığlığına yeni bir ses katıldı
Uzman estetisyen Dalmış'tan kalıcı doğal kaş uyarısı
YEREL HABERLER Uzman estetisyen Dalmış'tan kalıcı doğal kaş uyarısı
Filyasyon ekibinin darbedildiği olayda, taziyenin fotoğrafı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Filyasyon ekibinin darbedildiği olayda, taziyenin ...
Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu Dicle ve Hani’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu ...
Diyarbakır’da kadınlara yönelik kafeterya açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kadınlara yönelik kafeterya açıldı
Diyarbakırlı kadınlar atık malzemelerden 'Göç mağduru kadınları' anlattı
YEREL HABERLER Diyarbakırlı kadınlar atık malzemelerden 'Göç mağduru ...
Diyarbakır’da 100’den fazla kurşunun sıkıldığı silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 100’den fazla kurşunun sıkıldığı ...
Diyarbakır´da 1 asker şehit
YEREL HABERLER Diyarbakır´da 1 asker şehit
Şehit olan uzman çavuşun acı haberi ailesine verildi
YEREL HABERLER Şehit olan uzman çavuşun acı haberi ailesine verildi
Diyarbakır’da uzman çavuş, silahının ateş alması sonucu şehit oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da uzman çavuş, silahının ateş alması ...
Diyarbakır’da yol yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da yol yapım çalışmaları devam ediyor
Diyarbakır’da mezarlıklar çamurdan kurtuluyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da mezarlıklar çamurdan kurtuluyor
Vali Karaloğlu'ndan Diyarbakırlılara Fiskaya şelalesi müjdesi
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu'ndan Diyarbakırlılara Fiskaya şelalesi ...
TFF 2. Lig: Amed: 3 - Kocaelispor: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Amed: 3 - Kocaelispor: 0
Dicle Kaymakamı olarak atanan Kadir Yurdagül göreve başladı
YEREL HABERLER Dicle Kaymakamı olarak atanan Kadir Yurdagül göreve ...
Diyarbakır surlarının gün yüzüne çıkarılma çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır surlarının gün yüzüne çıkarılma çalışması ...
HDP önündeki eylemde 443'üncü gün; aile sayısı 158 oldu
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 443'üncü gün; aile sayısı 158 ...
Diyarbakır surlarındaki restorasyonda 2'nci etap çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır surlarındaki restorasyonda 2'nci etap ...
Diyarbakır Vali Yardımcısı Cıdıroğlu: Bu şekilde saldırılarla çalışma azmi kırılıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır Vali Yardımcısı Cıdıroğlu: Bu şekilde ...
Memur-Sen Diyarbakır yönetiminden evlat nöbetindeki ailelere destek ziyareti
YEREL HABERLER Memur-Sen Diyarbakır yönetiminden evlat nöbetindeki ...
Diyarbakır’da filyasyon ekibine 'taziyeyi şikayet ettin' dayağı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da filyasyon ekibine 'taziyeyi şikayet ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X