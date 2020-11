Başkan Beyoğlu'ndan kanser hastası anneye duygulandıran destek

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Ergani ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki kanser hastası Filiz Yıldırım'ı evinde ziyaret ederek moral verip nakdi destekte bulunarak tedavi süreci ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlattı.

Toplumun dezavantajlı ve farklı kesimlerine dikkat çeken Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, takdir toplayan örnek bir davranışa daha imza attı. Görevindeki 20 ayda ilçe merkezinde 300 binden fazla vatandaş ile temas kuran ve pandemi süreci dahil her gün 45 aileyi ziyaret ederek sorunlarına çözüm arayan, sağladığı desteklerle vatandaşların gönlünde taht kuran Beyoğlu, bu kez Ergani'de ikamet eden kanser hastası anneye yaptığı ziyaret ve verdiği destekle alkış aldı. İki çocuğu ile beraber Adnan Menderes Mahallesinde kiralık evde yaşama tutunmaya çalışan Filiz Yıldırım'a geçmiş olsun temennilerini ileten Beyoğlu, bir süre sohbet ettiği 33 yaşındaki anneden hastalığı hakkında bilgi aldı.



"Her türlü desteği vereceğiz”

Konuşma sırasında zaman zaman duygulu anlar yaşayan Beyoğlu, hastalığın aslında Allah'ın insanlar için bir sabır imtihanı olduğunu dile getirerek Filiz Yıldırım'ı teselli edip moral verdi. Beyoğlu, Yıldırım ailesine her türlü desteği sağlayacaklarını dile getirerek yüzlerini güldürdü. Beyoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirerek moral vermeye gayret ettik ve bu zorlu süreçte yalnız olmadıklarını aktardık. Hastalık, hepimiz için bir sabır ve dayanışma imtihanıdır. Bu kardeşimiz inşallah bu süreci atlatıp çok sevdiği ve uğruna her zorluğa katlandığı iki yavrusuyla beraber hayata dört elle sarılacaktır. Biz de elimizden gelen her türlü desteği sunacağız" dedi.

Başkan Beyoğlu'na teşekkür eden Filiz Yıldırım, "Diyarbakır'dan kalkıp buraya kadar geldiniz. Moral ve destek verdiniz. Sizlere minnettarız. Biz sizden razı olduk, Allah da sizden razı olsun. Bu anlamlı davranışınızın herkese örnek olmasını diliyorum" diye konuştu.

