Diyarbakır'da, DTK soruşturmasında 19 avukata gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde düzenlenen operasyonda 19 avukat gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yürütülen soruşturma kapsamında Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nce PKK içerisindeki bir yapılanma olduğu belirtilen ve örgütün sözde 'yasama' organı olduğu ifade edilen DTK yapılanmasında yer aldıkları saptanan çok sayıda avukat hakkında gözaltı kararı alındı. Bu kapsamda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Diyarbakır merkezli Şırnak ve Adıyaman'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 19 avukat gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2020-11-20 09:04:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.