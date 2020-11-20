Diyarbakır'da, DTK soruşturmasında 72 avukata gözaltı (2)

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DTK'ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, avukatların yanı sıra farklı meslek grubundaki 101 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir ve Adıyaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 72 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelinin ise koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinada oldukları bildirildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 25 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2020-11-20 10:00:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.