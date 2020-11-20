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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Beyoğlu, yola kavuşan mahalleye misafir oldu

İHA

Başkan Beyoğlu, yola kavuşan mahalleye misafir oldu

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, göreve geldikten sonra 140 kilometre yeni yol kazandırdığı Karacadağ bölgesindeki kırsal yerleşim yerlerine vatandaşların daveti üzerine çıkarma yaparak günü Alatosun bölgesinde geçirdi.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,36 mahalle olmak üzere 92 yerleşim yerinden oluşan kırsal bölgelere 20 ayda 140 kilometre yeni yol kazandırarak ilçe tarihinin hizmet rekoruna imza attığı Karacadağ bölgesine çıkarma yaptı. Alatosun bölgesinde Karacadağ Mahalle muhtarı Adem Karacadağ ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Beyoğlu, cuma namazını vatandaşlarla beraber mahalle camisinde eda etti. Daha sonra bölgedeki yerleşim yerlerine kazandırılan yeni yolları ve hizmetleri yerinde inceleyen Beyoğlu'na vatandaşlar yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti aktararak teşekkür etti.
Vatandaşların çeşitli konulardaki taleplerini dinleyerek çözüm için ilgili birimlere talimat veren Beyoğlu, gördüğü ilgiden dolayı memnun bir şekilde bölgeden ayrıldı.

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