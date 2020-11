Mimar Sinan Diyarbakır’da çocuklara anlatılıyor

Sivas Görsel Sanatlar ve Kültür Derneği desteğiyle toplanan gençler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ninova Park AVM’de ‘Ben, Mimar Sinan’ isimli tiyatro oyununu vatandaşlara tanıttı.

Turgut Özakman’ın kaleme aldığı ‘Ben, Mimar Sinan’ isimli tiyatro oyununu Türkiye’nin farklı bölgelerindeki çocuklara ulaştırmayı hedefleyen üniversiteli gençlerin son durağı Diyarbakır oldu. Bölgenin ve Diyarbakır’ın en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ninova Park AVM’de açılan stantta özellikle çocuklar için sergilenen ve Mimar Sinan’ın hayatının anlatıldığı ‘Ben, Mimar Sinan’ oyunu ile tarihsel farkındalık, değerlerin bilinmesi ve korunması hedefleniyor. Ersin Metin Önal’ın fikriyle hayata geçirilen projenin, sanat yönetmenliğini Sivas Görsel Sanatlar Kültür Derneği Başkanı Sema Çiftçi, proje yöneticisi Semih Kaya, oyunculuğunu ise Vedat Çiftçi üstleniyor.



“Ninova Park AVM olarak sosyal sorumluluk projelerine destek veriyoruz”

Ninova Park Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Kenan Çetin, standı ziyaret ederek gençlere destek verdi. Ninova Park AVM yönetimi olarak Sivas’tan gelen misafirleri burada ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Çetin, “Derneğin faaliyetlerini destekliyoruz. Ninova Park AVM olarak sosyal sorumluluk projelerine her zaman öncü olduk. Güneydoğu Anadolu’nun parlayan yıldızı olan Ninova Park AVM bu tür sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek olmaya devam edecektir. Buraya gelen ekip, bizler için de çok büyük bir değer olan Mimar Sinan’ı ortaya çıkarmak ve onun üzerinden sosyal bir farkındalık oluşturmak adına bir tiyatro etkinliği gerçekleştiriyor. Bu tiyatro etkinliğini sosyal medya platformlarından isteyen kişilere ulaştıracaklar. Ninova Park AVM olarak biz bu sosyal platforma destek oluyoruz” dedi.



2 yılı aşkın zamandır bölgeyi dolaşıyorlar

Mimar Sinan’ın hayatını ve eserlerini konu alan oyun hakkında açıklamalarda bulunan Sivas Görsel Sanatlar Kültür Derneği Başkanı Sema Çiftçi, “2 yıldan fazla bir süredir Mimar Sinan’ı her bölgeye tanıtma misyonu ile bu yola çıktık. Türkiye turnesi kapsamında miniklere mimar Sinan’ı sevdirerek öğretiyoruz. Devlet tiyatrosu başta olmak üzere sanatın güzelliklerini halkımıza sunan pek çok kurum var ve bunların çoğalmasını arzu ediyoruz. Sadece sanat yapan kişiler yetiştirmek değil, sanatı seven ve bu kültürü algılayan bireylerinde topluma kazandırılması gerekiyor. Bunun için de küçük yaşta çocukların sanatla tanışması, çeşitli kurslara katılması, yeteneklerini ortaya koyması gelecekleri açısından önem taşıyor” diye konuştu.



“Tiyatro sosyal medyadan yayınlanacak”

Sivas Görsel Sanatlar ve Kültür Derneği Proje Yöneticisi Semih Kaya ise Mimar Sinan’ı çocukların ve gençlerin hafızalarında yer almasını amaçladıkları için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Kaya, “Sosyal sorumluluk projemizde 712 yaş grubundaki çocuklarımıza ülkemizin en büyük değerlerinden olan ve Turgut Özakman’ın yazmış olduğu ‘Ben Mimar Sinan’ adlı oyunu sergiliyoruz, tiyatro haline getiriyoruz ve çocuklarımız küçük yaşta milli değerlerimizden biri olan Mimar Sinan’ı hafızalarında yer almasını amaçlıyoruz. Tiyatro sahnemiz pandemi sürecinden kaynaklı olarak sosyal medya platformlarında 25 Aralık 2020 tarihinde resmi web sitemizde canlı olarak yayınlanacaktır. Ninova Park AVM yönetimine ve ailesine sizlerin aracılığıyla tekrardan teşekkür etmek isterim. Herkesin pandemi sürecinde rahat dolaşabileceği tek adresin de Ninova Park AVM olduğunu söylemek isterim” diye konuştu.

