Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Onlara değil, devlete güven

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Onlara değil, devlete güven

DHA

Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Onlara değil, devlete güven


Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 159 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 445'inci günde de sürüyor. 2014 yılında 17 yaşındayken Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaçırılan Eren'in annesi Fadime Aksu, 6 yıldır oğlunun sesine hasret kaldığını belirterek, teslim olması yönünde çağrıda bulundu. 
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
'ONLARA GÜVENME DEVLETE GÜVEN'
6 yıl önce Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ekmek almaya gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve daha sonra terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı anlaşılan Eren Yalçın Aksu'nun annesi Fadime Aksu'nun HDP önündeki eylemi devam ediyor. Oğlunun sesine hasret kaldığını ifade eden Aksu, şunları söyledi:
"Oğlum, onlara inanmayın. Yalan söylüyorlar. Gelirsen bir şey olmayacak. Hayallerin vardı senin. Polis olacaktın. Onlar bize her türlü zulmü yapıyor. Yavrumu özledim. Elbiselerini atmadım. Kokusu hala üzerinde. Tez gel yavrum, ben Diyarbakır'dayım. Ben sizi ne şekil büyüttüm, yetim büyüttüm. Çık gel ne olursun. Yavrum sana kurban olayım. Onlara güvenme, devlete güven. Ne olursun daha fazla dayanamıyorum. Balkondan içeriye girmiyordum Eren gelecek diye. Her aile çocuğunu bekliyor. Allah hepimize yardım etsin."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2020-11-20 16:46:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayapınar’da pandemi süresince 15 bin işletme denetlendi
YEREL HABERLER Kayapınar’da pandemi süresince 15 bin işletme ...
Mimar Sinan Diyarbakır’da çocuklara anlatılıyor
YEREL HABERLER Mimar Sinan Diyarbakır’da çocuklara anlatılıyor
Başkan Beyoğlu, yola kavuşan mahalleye misafir oldu
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu, yola kavuşan mahalleye misafir oldu
Sur Kaymakamı Çiftçi'den çocuklara hijyen paketi hediyesi
YEREL HABERLER Sur Kaymakamı Çiftçi'den çocuklara hijyen paketi ...
'Diyarbakır anneleri' eylemlerini ilk günkü kararlılıkla sürdürüyor
YEREL HABERLER 'Diyarbakır anneleri' eylemlerini ilk günkü ...
Köy evini silah atölyesine çevirmiş
YEREL HABERLER Köy evini silah atölyesine çevirmiş
Korona virüs süresince Zivzik narına talep arttı
YEREL HABERLER Korona virüs süresince Zivzik narına talep arttı
Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu: 72 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu: 72 ...
Diyarbakır'da, DTK soruşturmasında 72 avukata gözaltı (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, DTK soruşturmasında 72 avukata gözaltı ...
Diyarbakır merkezli 3 ilde terör operasyonu: 19 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 3 ilde terör operasyonu: 19 ...
Diyarbakır'da, DTK soruşturmasında 19 avukata gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, DTK soruşturmasında 19 avukata gözaltı
Çin aşısı, Türkiye'de ilk kez vatandaşlar üzerinde denenecek
YEREL HABERLER Çin aşısı, Türkiye'de ilk kez vatandaşlar üzerinde ...
3. Lig: Diyarbekirspor: 1 - Edirnespor: 0
YEREL HABERLER 3. Lig: Diyarbekirspor: 1 - Edirnespor: 0
Evlat nöbetindeki aileler ile HDP'liler arasında gerginlik Evlat nöbetindeki ailelerden HDP’ye 'Küffarın davasını sürdüreceğinize Allah'ın davasını sürün' tepkisi
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler ile HDP'liler arasında ...
Evlat nöbetindeki aileler çocuklarının yolunu gözlüyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler çocuklarının yolunu ...
Başkan Beyoğlu'ndan kanser hastası anneye duygulandıran destek
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu'ndan kanser hastası anneye ...
Diyarbekirspor ile Edirnespor arasında dostluk rüzgarı
YEREL HABERLER Diyarbekirspor ile Edirnespor arasında dostluk ...
HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 159'a çıktı
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 159'a çıktı
Terör örgütü PKK'ya eleman kazandıran 1 kişi daha gözaltına alındı
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK'ya eleman kazandıran 1 kişi daha ...
HDP önündeki aileden, 9 yaşındaki çocuklarının Zap suyunda kaybolduğu iddiasına sert tepki
YEREL HABERLER HDP önündeki aileden, 9 yaşındaki çocuklarının Zap ...
Çınar'da husumetli iki aile barıştı
YEREL HABERLER Çınar'da husumetli iki aile barıştı
HDP önündeki ailelerin çığlığına yeni bir ses katıldı
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin çığlığına yeni bir ses katıldı
Uzman estetisyen Dalmış'tan kalıcı doğal kaş uyarısı
YEREL HABERLER Uzman estetisyen Dalmış'tan kalıcı doğal kaş uyarısı
Filyasyon ekibinin darbedildiği olayda, taziyenin fotoğrafı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Filyasyon ekibinin darbedildiği olayda, taziyenin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X