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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısıtlamalar başladı Hacıbaba Pastaneleri evlere paket servisine geçti

İHA

Kısıtlamalar başladı Hacıbaba Pastaneleri evlere paket servisine geçti

Diyarbakır ve İstanbul’da faaliyet yürüten Hacıbaba Pastaneleri, pandemi kısıtlamalarının başlamasıyla birlikte müşterilerine 'evlere servis' hizmetini hayata geçirdi.
Korona virüs salgınında artış yaşanmasıyla birlikte Bilim Kurulu önerisiyle sokağa çıkma kısıtlaması, iş yerlerinin açılış ve kapanış saatlerinde yapılan düzenlemeler uygulamaya geçti. Bununla birlikte gıda sektöründe evlere paket servisi hizmeti başladı. Diyarbakır ve İstanbul’da faaliyet gösteren Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, pandemi tedbirlerini en üst seviyede alarak evlere güvenle paket servisi hizmetini başlattıklarını söyledi. Bütün tedbirleri alıp evlere servis hizmetlerinin düzenli bir şekilde yapılacağını aktaran Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, paket servislerinin motorize ekiplerle evlere gerçekleştirildiğini ifade etti. Elaldı, "Ürünlerimizi hijyenik ortamda hazırlıyoruz. Herkes evde kalsın biz eve kadar geliriz. Buraya gelen bütün misafirlerimiz paketlerini almadan önce ikramlarımızla gönüllerini alma niyetindeyiz. Hacıbaba Pastanelerine gelen bütün misafirlerimizin aldığı ürünlerin belli bir geliri Aba Kliniğin otizmli bireylerinin sağlığı için, yetiştirilmeleri için ayrılıyor. Pandemi döneminde pastanelerimizde oturmak yasak, son hız evlere servis, hijyen ortamı, maskesiz çalışmama, eldivensiz çalışmama, yüzde 99,99 hijyen kuralları tedbirlerini alarak çalışıyoruz. Düzenli bir şekilde bütün personellerimizin testlerini yapmaktayız. Giden personellerimiz eldivenli, maskeli kasklı ve hiçbir şekilde temas olmamak kaydıyla paketlerimizi evlere teslim ediyor" dedi.

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