'Diyarbakır anneleri' çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem başlatan ailelerin eylemi 446'ncı gününde de devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 446’ncı gününe girdi. Siirt'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu Yusuf için Diyarbakır’a gelerek eylem yapan anne Saadet Ödümlü, 7 yılı aşkın süredir çocuğundan ayrı olduğunu söyledi. Oğlu Yusuf’un dağa nasıl kaçırıldığını anlatan anne Saadet Ödümlü, ''Oğlum 7 yıldır PKK’lılar tarafından kaçırıldı. Ben oğlumu PKK’dan istiyorum. Benim oğlum dağa kaçırıldığında 16 yaşındaydı. Hava sıcak olduğundan dolayı evde kalmadı dayısının evine giderek damda yatıyordu. O gün gitti ertesi gün eve gelip gittikten sonra kendisinden bir daha haber alamadık. Oğlum kaçırıldıktan sonra eşim 3 kez Kuzey Irak’a gitti. PKK’lılar, ‘Oğlunuz burada ama vermiyoruz’ dediler. Ben oğlum gelinceye kadar burada eylemimi sürdüreceğim. Yeter artık oğlumu versinler bana'' dedi.

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