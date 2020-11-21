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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Diyarbakır anneleri' çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı

İHA

'Diyarbakır anneleri' çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem başlatan ailelerin eylemi 446'ncı gününde de devam ediyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 446’ncı gününe girdi. Siirt'te terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu Yusuf için Diyarbakır’a gelerek eylem yapan anne Saadet Ödümlü, 7 yılı aşkın süredir çocuğundan ayrı olduğunu söyledi. Oğlu Yusuf’un dağa nasıl kaçırıldığını anlatan anne Saadet Ödümlü, ''Oğlum 7 yıldır PKK’lılar tarafından kaçırıldı. Ben oğlumu PKK’dan istiyorum. Benim oğlum dağa kaçırıldığında 16 yaşındaydı. Hava sıcak olduğundan dolayı evde kalmadı dayısının evine giderek damda yatıyordu. O gün gitti ertesi gün eve gelip gittikten sonra kendisinden bir daha haber alamadık. Oğlum kaçırıldıktan sonra eşim 3 kez Kuzey Irak’a gitti. PKK’lılar, ‘Oğlunuz burada ama vermiyoruz’ dediler. Ben oğlum gelinceye kadar burada eylemimi sürdüreceğim. Yeter artık oğlumu versinler bana'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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