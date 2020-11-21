Yıllardır iş yerinde kitap okuyan esnaf öğrencilere örnek olmaya devam ediyor

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde yaklaşık 20 yıldır kırtasiye işi ile uğraşan Mehmet Aksal, bu mesleği başladığından beri kitap okuyor. İş yerinde boş vakitlerini kitap okumakla değerlendiren Aksal, bu yönüyle özellikle öğrencilere örnek olmaya devam ediyor.

Dicle'de uzun yıllardır kırtasiyecilik yapan Aksal, iş yerini açtığı günden beri boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendiriyor. Özellikle müşterileri olan öğrencilere örnek olan Aksal, genç neslin daha fazla kitap okumasına ön ayak olmaya çalışıyor. Kitap okumanın insan üzerine faydaları ve önemine değinen Mehmet Aksal, pandemi sürecinde kitap okumanın insana ilaç gibi geldiğini söyledi. Aksal, ''Uzun yıllardır kırtasiye işi ile uğraşıyorum. Müşterilerim genelde öğrenciler. Bu yönüyle de onlara örnek olmaya çalışıyorum. Kitaplar mutluluğun kendisidir. Bambaşka bir dünyadır. Kitap okumak öğrenmenizi kolaylaştırır. Özgüveninizi, vizyonu artırır. İfade yeteneğini geliştirerek, tüm sınavların başarısını sağlar. Kelime haznesini geliştirir. Kitaplar içimize dağılıyor. Ahlakımızı, marifetimizi, üslubumuzu güzelleştiriyor. Okumak hayattır. Kitap besleyenin geleceği aydınlıktır” dedi.



''Okumayan kandırılmaya mahkumdur''

Kitap okumanın insana huzur verdiğini anlatan Mehmet Aksal, okuyanın kişinin araştırdığını, soruşturduğunu, farkındalık oluşturduğunu, ancak okumayanın kandırılmaya mahkum olduğunu söyledi. Kitap okudukça insanın kendini keşfettiğini, insana huzur verdiğini, içindeki boşlukları doldurduğunu belirten Aksal, ''Kitap sevdikçe, hayatınız boyunca mutlu olacaksınız demektir. Kitap, başarılı olmanın anahtarıdır. Hayatı sevdirir. Karar vermeyi kolaylaştırır. Okuyan kişi değer görecek, saygınlık kazanacak. Kitap en iyi dosttur. Ayrıca empati kurma yeteneği gelişir. Ne kadar kitap, o kadar yeni hayat demektir. Her kitap size başka hayatlar, başka insanlar, başka karakterler hakkında yeni bakış açıları kazandıracak'' dedi.

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