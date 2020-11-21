HDP önündeki eylemde 446'ncı gün; aile sayısı 176 oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HDP önündeki eylemde 446'ncı gün; aile sayısı 176 oldu

DHA

HDP önündeki eylemde 446'ncı gün; aile sayısı 176 oldu


Burak EMEKSerdar SUNARSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin eylemine, Bingöl'de üniversite öğrencisiyken 20 yaşında kaçırılan Nurullah'ın ailesi Hüpriye ile Mehmet İğne çifti ve 19 yaşındayken Diyarbakır'da kaçırılan Hasan'ın annesi Sultan Öz de katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu eylemin 446'ncı gününde, İğne ve Öz ailesinin katılmasıyla HDP önündeki evlat nöbetindeki aile sayısının 176'ya yükseldiğini duyurdu.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
'BU AİLELERİ TELEVİZYONDA GÖRDÜK BURALARA KADAR GELDİK'
2013 yılında Bingöl'de üniversite okuduğu sırada 20 yaşındayken kaçırılan Nurullah'ın anne-babası Hüpriye ile Mehmet İğne, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine katıldı. Evlat nöbetindeki aileleri televizyonda görüp etkilendiğini söyleyen Hüpriye İğne, oğlu Nurullah'ın HDP tarafından kaçırıldığını belirtti. 7 yıldır oğlundan haber alamadığını söyleyen İğne, "7 senedir haber alamıyorum. Bir ses çıkmadı, bize yol göstermiyorlar. Biz de bu aileleri televizyonda gördük, buralara kadar geldik. Nurullah, kurban olduğum, daha dayanamıyoruz. Baban hasta. Biz çocuğumuzu bir daha görmedik" dedi.
'24 SAAT SENİ DÜŞÜNÜYORUM'
2016 yılında Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Sumak Mahallesi'nde 19 yaşındayken kaçırılan Hasan Öz'ün annesi Sultan Öz de, oğluna kavuşmak umuduyla HDP önündeki evlat nöbetine katıldığını söyledi. Öz, "Ciğerim için geldim. Üç kere HDP İl binasına geldim, yemin ettiler. Oğlunuzu görmedik dediler. Nereye gittiysem kimse yol göstermedi, kimse oğlunu gördüm demedi. Oğlum rica ediyorum, Allah rızası için gel. 24 saat seni düşünüyorum. Sanki beynimde seninle konuşuyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR, Serhat ÖZDEMİR
2020-11-21 14:33:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evlatlarını HDP ve PKK’dan istemek için eylem yapanlara iki aile daha katıldı Korkularını yenen aileleri HDP il binası önünde evlat nöbetine katılımlar devam ediyor
YEREL HABERLER Evlatlarını HDP ve PKK’dan istemek için eylem ...
Yıllardır iş yerinde kitap okuyan esnaf öğrencilere örnek olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Yıllardır iş yerinde kitap okuyan esnaf öğrencilere ...
'Diyarbakır anneleri' çocuklarını terörün elinden kurtarmakta kararlı
YEREL HABERLER 'Diyarbakır anneleri' çocuklarını terörün elinden ...
Örfioğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güven hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Örfioğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güven ...
Kısıtlamalar başladı Hacıbaba Pastaneleri evlere paket servisine geçti
YEREL HABERLER Kısıtlamalar başladı Hacıbaba Pastaneleri evlere ...
`7 yaşındaki çocuğun yediği çikolatadan kaynaklı kusurlu bulunması doğru değil´
YEREL HABERLER `7 yaşındaki çocuğun yediği çikolatadan kaynaklı ...
Diyarbakır'da kısıtlamalarla birlikte denetimler de başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kısıtlamalarla birlikte denetimler de ...
Vali Karaloğlu talimat verdi, Fiskaya şelalesinde çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu talimat verdi, Fiskaya şelalesinde ...
Diyarbakır’da Dünya Çocuk Hakları Günü kutlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Dünya Çocuk Hakları Günü kutlandı
Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Onlara değil, devlete güven
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Onlara değil, ...
Kayapınar’da pandemi süresince 15 bin işletme denetlendi
YEREL HABERLER Kayapınar’da pandemi süresince 15 bin işletme ...
Mimar Sinan Diyarbakır’da çocuklara anlatılıyor
YEREL HABERLER Mimar Sinan Diyarbakır’da çocuklara anlatılıyor
Başkan Beyoğlu, yola kavuşan mahalleye misafir oldu
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu, yola kavuşan mahalleye misafir oldu
Sur Kaymakamı Çiftçi'den çocuklara hijyen paketi hediyesi
YEREL HABERLER Sur Kaymakamı Çiftçi'den çocuklara hijyen paketi ...
'Diyarbakır anneleri' eylemlerini ilk günkü kararlılıkla sürdürüyor
YEREL HABERLER 'Diyarbakır anneleri' eylemlerini ilk günkü ...
Köy evini silah atölyesine çevirmiş
YEREL HABERLER Köy evini silah atölyesine çevirmiş
Korona virüs süresince Zivzik narına talep arttı
YEREL HABERLER Korona virüs süresince Zivzik narına talep arttı
Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu: 72 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu: 72 ...
Diyarbakır'da, DTK soruşturmasında 72 avukata gözaltı (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, DTK soruşturmasında 72 avukata gözaltı ...
Diyarbakır merkezli 3 ilde terör operasyonu: 19 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 3 ilde terör operasyonu: 19 ...
Diyarbakır'da, DTK soruşturmasında 19 avukata gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, DTK soruşturmasında 19 avukata gözaltı
Çin aşısı, Türkiye'de ilk kez vatandaşlar üzerinde denenecek
YEREL HABERLER Çin aşısı, Türkiye'de ilk kez vatandaşlar üzerinde ...
3. Lig: Diyarbekirspor: 1 - Edirnespor: 0
YEREL HABERLER 3. Lig: Diyarbekirspor: 1 - Edirnespor: 0
Evlat nöbetindeki aileler ile HDP'liler arasında gerginlik Evlat nöbetindeki ailelerden HDP’ye 'Küffarın davasını sürdüreceğinize Allah'ın davasını sürün' tepkisi
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler ile HDP'liler arasında ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X