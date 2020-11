Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni dalgayı da kırdığımızda aydınlık bir gelecek bizi bekliyor

Arif ARSLANReşat YİĞİZTuran KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/BATMANSİİRT, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüste yeni dalganın kırılmasıyla güzel günlerin yaşanacağını ifade ederek, kısıtlamalara dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgının kontrolden çıkacağı yol açacağı sorunlar daha büyük olduğu için adeta bağrımıza taş basarak, bu yöntemlere başvurmak durumunda kalıyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın aldığımız tedbirlere azami riayeti sayesinde salgının seyrini en kısa sürede hedeflediğimiz seviyeye indirerek, bugünleri geride bırakacağız. Türkiye salgın sürecini nispetten pozitif ayrışmayla geçirmiş ülkelerden biridir. Milletimizin desteği ve hassasiyetiyle bu yeni dalgayı da kırdığımızda önümüzde aydınlık bir gelecek bizi bekliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle AK Parti Kütahya, Afyon, Batman ve Siirt 7'nci Olağan İl Kongrelerinde konuştu. Konuşmasına koronavirüsle mücadele değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde pek çok faaliyete sınırlama getirildi. Siyasi parti kongreleri için ise herhangi bir engel bulunmuyor. Buna rağmen salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongreleri erteliyoruz. Yeni kongre tarihlerini salgının seyrine göre belirleyeceğiz. Bu haftaki kongrelerimizi hazırlıklarını önceden tamamladığımız için temizlik, maske, mesafe ve diğer kurallara azami riayetle yerine getiriyoruz" dedi.

'KISITLAMALARIN YOL AÇTIĞI MADDİ VE MANEVİ SORUNLARIN FARKINDAYIZ'

Koronavirüsle mücadeleye yönelik uygulanan kısıtlamaların yol açtığı sorunların farkında olduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de adata esir alan salgın musibetini üzerinden gelebilmek için milletçe üzerimize düşen fedakarlığı yapmamız gerekiyor. Kısıtlamaların yol açtığı maddi ve manevi sorunların farkındayız. İşi azalan ve tamamen duran esnafımızın, sanatkarımızın, işletmelerimizin buralarda çalışan insanlarımızın aynı şekilde buralardan hizmet alan vatandaşlarımızın sıkıntılarını gayet iyi biliyoruz Okulundan ayrı kalan öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, dışarıya çıkışları sınırlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın neler hissettiklerin tahmin edebiliyoruz. Ancak salgının kontrolden çıkacağı, yol açacağı sorunlar daha büyük olduğu için adeta bağrımıza taş basarak, bu yöntemlere başvurmak durumunda kalıyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın aldığımız tedbirlere azami riayeti sayesinde salgının seyrini en kısa sürede hedeflediğimiz seviyeye indirerek, bugünleri geride bırakacağız. Türkiye salgın sürecini nispetten pozitif ayrışmayla geçirmiş ülkelerden biridir. Milletimizin desteği ve hassasiyetiyle bu yeni dalgayı da kırdığımızda önümüzde aydınlık bir gelecek bizi bekliyor" diye konuştu.

'REFORMLARDA YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında AK Parti içesinde birlik ve beraber mesajı vererek, reformlarda yeni bir dönemin başlatılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"18 yıllık demokrasi ve kalkınma mücadelemizin omurgasını oluşturan reformlarda yeni bir dönemi başlatıyoruz. Hukuki altyapımızı geliştirerek, ekonomimizin oturduğu temellerini güçlendirerek, üretimi ve istihdamı artırarak salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada kendimize iyi bir yer edinmekte kararlıyız. Türkiye'yi tarihinde görülmemiş hizmetler ve eserlerle tanıştıran AK Parti, küresel siyasi ve ekonomik düzenin yeniden inşasında ülkemizi hedeflerine ulaştıracak programlara, kadrolara ve azme sahip tek partidir. Cumhur ittifakıyla kurduğumuz yeni yönetim sistemini reformlarla daha da güçlendirerek ülkemizi 2023 hedefleriyle mutlaka buluşturacağız. Bununla kalmayacak evlatlarımıza 2053 vizyonunu hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi emanet edeceğiz. Bunun için önce kendi içimizde, onunla birlikte ülke genelinde birliğimize beraberliğimize kardeşliğimize sahip çıkacağız. Milletimizin huzurlu, güvenli, özgür geleceği için tek umudu yine AK Parti'dir. Genel başkanından, mahalle temsilcilisine kadar tüm AK Parti kadroları olarak böylesine sorumluluk altında bulunduğumuzu bir an bile aklımızda çıkarmamalıyız. Kurulduğumuz günden beri biz sadece Allah'ın yardımına ve milletimizin desteğine güvenerek yol yürümüş, mücadeleye girmiş, zaferler kazanmış bir partiyiz. Önümüzdeki dönem için de yine tek dayanacağımız milletimizdir, milletimizden alacağımız destektir. Sizlerden kendi şehrinizde hiçbir istisna olmaksızın tüm vatandaşlarımıza ulaşarak bugüne kadar yaptıklarımızı ve gelecekte nasıl bir Türkiye tasavvur ettiğimizi anlatmanızı istiyorum. Gönlünü kazanmadığımız, desteğini almadığımız, sandıkta oyunu bize vermeyi temin edemediğimiz tek bir kişi kalmayana dek bu gayreti sürdüreceğiz. Böylesine kutlu bir dava asla senlik-benlik kavgasına, şahsi hesaplara, kibre, atalete, tembelliğe yer olamaz. Kendini partisinin ve halkın üzerinde gören kişinin sonu hüsrandır. Biz sadece milletimizin hizmetkarlığına talibiz. Hamdolsun milletimizin de AK Parti'ye olan teveccühü artarak devam ediyor. Başlattığımız gönül seferberliğiyle üye sayımızı 11 milyon 200 binin üzerine çıkardık. Kadın ve gençlik kollarında da üye sayısını tarihimizin rekor sayısına ulaştık. Amacımız her yıl 1 milyon üyeyi saflarımıza katarak, milletimizle olan muhabbetimizi derinleştirmektir. Kongrelerimizi ahde vefanın ve değişimin birlikte yaşandığı demokrasi şölenlerine çeviriyoruz. Kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum."

'SON 7 YILDIR ELLERİNDEN GELENİ SAHAYA SÜRDÜLER'

Türkiye'nin 2003 yılından itibaren başlayan atılımlarını, önlerine çıkarılan tüm engellere rağmen hedeflerine ulaştırdıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasi ve kalkınma mücadelemizin önünde set kuramayacaklarını görenler, son 7 yıldır ellerinden geleni sahaya sürdüler. Ülkemizi yeniden kendi iç mücadeleleriyle vaktini ve enerjisini harcayan bir yer haline getirmek için terör örgütlerinden darbecilere kadar herkesi kullandılar. Biz milletimizle birlikte ülkemize kurulan tuzakları birer birer boşa çıkardıkça, kimi zaman sinsice, kimi zaman pervasızca yeni oyunlarla karşımıza çıktılar. Bu saldırılara cevabımızı da içerde birlik ve beraberliğimiz güçlendirerek, dışarda siyasi, diplomatik ve askeri gücümüzü ortaya koyarak verdik. Suriye sınırımız boyunca bizi bir terör koridoruyla kuşatmaya çalıştılar. Harekatlarımızla bu kanlı zinciri kırdık. Doğu Akdeniz'de bizi sahillerimizde hapsetmeye kalktılar. Yaptığımız anlaşmalar ve başlattığımız sondajlarla bu gayreti de akamete uğrattık. Libya'da darbecileri özellikle kullanarak bir başka oyunun içine girdiler. Meşru yönetimi destekleyerek orada da heveslerini kursakta bıraktık. Ermenistan'ı kışkırtarak Kafkasya'da başka hamle yaptılar. Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte 30 yıllık acıları sona erdirecek bir zaferin sevincini yaşadık" diye konuştu.

'BİZE BİR ADIM GELENE 3-5 ADIM GİTMEKTEN ÇEKİNMEDİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Milletimize söyleyecek hiçbir sözü, projesi, ortaya koyacak hiçbir vizyonu olmayanları bir araya getirerek siyaset mühendisliğine giriştiler. İnşallah bunda da başarılı olamayacaklar. Buna karşılık biz önümüzdeki tüm zorluklara rağmen, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her karışıyla ülkemizi geliştirme, büyütme, güçlendirme, zenginleştirme mücadelemizde yeni bir dönem başlattık. Amacımız ne içerde ne dışarda kimseyle kavga etmek, kimsenin hakkını çiğnemek, kimsenin meşru duruşunu bozmak değildir. Tam tersine dostlarımızla ve müttefikimizle daha güçlü işbirliği halinde olmak istiyoruz. Avrupa Birliği'nden bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azında ülkemize yönelik aleni düşmanlığa alet olmamasını bekliyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz. Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi bölgesel ve küresel ilişkilerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız. Rusya ve İran gibi köklü tarihi münasebetlerimizin bulunduğu ülkeleri asla göz ardı edemeyiz. İslam alemi ve Türk dünyasıyla kimi zaman birlikte kimi zaman çok ayrı ilişkilerimiz var. Dünyadaki bölgesel paktların hepsiyle iş birliğimiz geliştirme arayışındayız. Suriye'den Libya'ya kadar müdahil olduğumuz her yere kadar toprak bütünlüğü ve siyasi birlik temelinde çözümler için çalışıyoruz. Hiç kimsenin bu fotoğraf içinde Türkiye'yi tamamı yalan veya yanlış olan argümanlarla itham, tecrit ve tehdit etmeye hakkı yoktur. Biz yaptığımız her işte hakkı, hukuku, adaleti mazlumları ve mağdurları gözeten bir anlayışla hareket ediyoruz. Hiçbir onurlu ülke ve kurumun Türkiye düşmanlığını hayat gayesi haline getirmiş lobilerin ve terör örgütlerinin elinde oyuncak haline dönüşmeyi kabul etmeyeceklerine inanıyoruz. Hiçbir ülke ve kurumla aramızda siyasetle, diplomasiyle, diyalogla çözülmeyecek sorunlarımızın olmadığını düşünüyoruz. Bu kanalları hep açık tuttuk, tutmayı da sürdüreceğiz. Bize bir adım gelene 3-5 adım gitmekten çekinmedik, bundan sonra da aynı samimiyetle gayretlerimizi sürdüreceğiz."DHA-Politika Türkiye-Diyarbakır Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ, Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK

2020-11-21 15:57:49



