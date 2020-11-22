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Diyarbakır’da terör propagandası yapılan ve yasadışı bahis oynatan 272 site kapatıldı

İHA

Diyarbakır’da terör propagandası yapılan ve yasadışı bahis oynatan 272 site kapatıldı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, Amerika ve Fransa’dan terör propagandası yapılan ve yasadışı bahis oynatılan 272 web sitesi erişime kapatıldı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 15 Ekim15 Kasım tarihleri arasında internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ‘yasadışı bahis ve müstehcenlik’ içerikli yayın faaliyetleri suç teşkil eden ve herhangi bir özel ağ kullanmadan, herkesin erişebileceği şekilde yurt dışı kaynaklı yayın yapan 218 web sitesi ile Amerika ve Fransa ülkelerinden ‘PKK/KCK/YPG/YPJ terör örgütü propagandası’ yapan 54 URL adresinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında PKK/KCK/YPG/YPJ terör örgütü propagandası içerikli yayın yapan 54 web sitesi/URL adresi hakkında düzenlenen açık kaynak araştırma raporu Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunularak, alınan erişimin engellenmesi kararları uyarınca yasadışı bahis ve müstehcenlik içerikli yayın yapan 218 web sitesi ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna raporlanmak suretiyle alınan idari tedbir kararı ile olmak üzere toplam 272 web sitesi BTK tarafından erişime kapattırılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

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