Rimena Giyim’den kadınlara şık giyim tavsiyeleri

Merkezi İstanbul’da bulunan Rimena Giyim kurucusu Abdulselam Dalmış, kadınlara şık olma tavsiyelerinde bulundu.

Merkezi İstanbul’da bulunan ve Türkiye’de birçok televizyon dizisi, ünlü sanatçı ve model tarafından tercih edilen Rimena Giyim kurucusu Abdulselam Dalmış, bulunduğu her ortamda şık olmayı hedefleyen kadınlara çeşitli önerilerde bulundu. Dalmış, “Neredeyse tüm kadınların şık olmak için büyük çaba sarf ettiğini söyleyebiliriz. Ancak, şık gözükmek adına komik duruma düşmemek gerekir. Bu yüzden her kadın, bulunduğu ortamın niteliğine uygun şekilde giyinmelidir. Ayrıca, şık olmak ile lüks giyinmek arasında herhangi bir bağlantı yoktur. Bu yüzden, sırf lüks olduğu için size yakışmayacak ve üzerinizde emanet gibi duracak kıyafetlerden kaçınmalısınız. Daha önce de söylediğimiz gibi yerine göre giyinmeyi bilmelisiniz. Örneğin, şık bir davete salaş bir pantolonla gidemezsiniz. Bunun yanı sıra, arkadaşlarınızla kafede buluşmaya bir gece elbisesi ile gitmeniz yanlış bir seçim olacaktır. Rahatlığın veya şıklığın ön planda olacağı bir aktiviteye uygun olarak giyinmek sizin için ilk hedef olmalıdır. Birçok kadının abartılı giyinmeyi sevdiğini biliyoruz. Ancak, bu konuda bazı sınırlarınız olmalı. Örneğin, kombininizde her zaman tek bir parça öne çıkmalıdır. Diğer parçaların öne çıkan parçayı tamamlaması gerekir. Bu noktada, hem kıyafetleriniz hem aksesuarlarınız hem de saç ve makyajınız aynı anda dikkatleri üzerine topluyorsa bu durum bir yerlerde yanlış yaptığınızı göstermektedir. Güzel ve şık giyinmek isteyenler için renk seçimi son derece önemli! Ancak, tonları tutturmayı da bilmelisiniz. Birçok modacıya göre renk uyumu eskisi kadar önemli değil. Fakat yine de geleneksel bir yapınız varsa tonları tutturduğunuz takdirde yakalayacağınız harika renk uyumu ile tüm gözler sizin üzerinizde olacaktır. Herhangi bir kıyafeti çok beğenmiş olabilirsiniz. Ancak, satın alma noktasında kıyafetin kumaş ve dikiş kalitesi de son derece önemlidir. Bu yüzden, sizi terleten ve kalitesiz duran kumaşlardan yapılan elbiseleri tercih etmemelisiniz” dedi.

