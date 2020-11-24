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Erdoğan'ın sözlerine Kobani olaylarında çocukları öldürülen ailelerden destek

DHA

Erdoğan'ın sözlerine Kobani olaylarında çocukları öldürülen ailelerden destek


Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Diyarbakır'da bizim Kürt kardeşlerimizi öldürenlerle, Yasin Börülerimizi şehit edenlerle aynı safta olamayız. Biz Diyarbakır'da öldürülen kardeşlerimizin yakınlarının yanındayız" sözlerine 2014'te Kobani olayları olarak da bilinen olaylarda çocukları yaşamını yitiren aileler destek verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7'nci Olağan İl kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı olarak video konferans yoluyla bağlanarak yaptığı konuşmasında, "Diyarbakır'da, bizim Kürt kardeşlerimizi öldürenlerle, Yasin Börülerimizi şehit edenlerle aynı safta olamayız. Onların savunmasını yapmaya kalkanlar kusura bakmasınlar ama AK Parti olarak biz Diyarbakır'da öldürülen kardeşlerimizin yakınlarının yanındayız" dedi.
'VAHŞETİ GÖRMEZDEN GELİP DESTEK VERİCİ SÖZLER SÖYLENMESİ BİZİ ÜZÜYOR'
Olaylar sırasında yaralanan Yusuf Er, Bülent Arınç'tan, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili böyle bir açıklama beklemediklerini belirterek, "Bülent Arınç, AK Parti döneminde de sevdiğimiz bir insandır. Her kim olursa olsun olayın vahşetini, Selahattin Demirtaş'ın bizzat kendi açıklamasını görmezden gelip de ona destek verici sözler söylerse biz çok üzülüyoruz. Bunlardan dolayı yapmış olduğu açıklama bizi çok kötü etkiliyor. Biz böyle konuşmalar olsun istemiyoruz. Cumhurbaşkanımız, Bülent Arınç'tan sonra bir açıklamada bulunuyor. Biz desteklerini bugüne kadar aldık. Olayla ilgili sorumlu olan kişilerin cezalandırılması, onların bir an önce alınması bize daha çok destekleyici olacaktır. Cumhurbaşkanımız açıklamasında ailelere destek verdiğini söyledi. Biz ailelere verilen desteğin fazlasını bekliyoruz. Mesela mahkemelerin güvenlik gerekçesiyle ilk dönemden alınıp Ankara'ya götürülmesi. Yani bunların sorumlularının da bulunmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan özellikle istirhamımızdır. Bize biraz daha sahip çıkmasını istiyoruz. Arkadaşlarım ve Yasin Börü o gün şehit oldular. Allah onları şefaatine nail etsin. Gerçekten de vahşi bir şekilde katledildiler. Türkiye'de, bu topraklarda yani bu zamana kadar böyle bir şey görmedik. İlk kez şahit olduk. Allah, bir daha böyle bir şey yaşatmasın" dedi.
Kobani olaylarında yaşamını yitiren Ahmet Hüseyin Dakak'ın babası Öztekin Dakak ise, "Kerbela'da Hüseyin'in başına ne gelmişse benim Hüseyin'imin başına da aynısı geldi" diye konuştu.
37 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki iç savaş sırasında, Kobani'ye saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından ve HDP Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) sokağa çıkma çağrısı üzerine 'Kobani olayları' olarak da bilinen 6-7 ve 8 Ekim tarihlerinde çıkan olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti. Bağlar ilçesinde ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtan Yasin Börü (16), Ahmet Hüseyin Dakak (19), Riyat Güneş (26), Hasan Gökguz (25) ve Yusuf Er de (24) terör örgütü PKK yandaşları tarafından hedef alındı. Bir binaya giren Börü ve arkadaşları burada dövüldü. Yusuf Er, yaralı halde saldırganların elinden kaçarken, Börü, Dakak, Güneş ve Gökguz, 3'üncü kattan aşağı atıldı. Daha sonra silahla vurulup, defalarca bıçaklanarak öldürüldü. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2020-11-24 09:47:25

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