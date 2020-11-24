Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde DicleErgani karayolunda meydana geldi. Dicle ilçesinden Ergani istikametine doğru seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Abulhalim M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Abulhalim M.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.