Çin’in korona virüs aşısı Diyarbakır’da iki gönüllüye yapıldı

Korona virüse karşı geliştirilen ve Türkiye’de eylül ayında ilk kez sağlık çalışanlarına yapılan Çin aşısına Diyarbakır’da yoğun ilgi gösteriliyor. Dicle Üniversitesinde iki gönüllü üzerinde yapılan aşı hakkında bilgi veren DÜ Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, "Faz3 çalışmasının ikinci ayağı olan gönüllü kişiler üzerindeki aşılama programlarına başlamış bulunmaktayız. Pazartesinden itibaren ortalama 15, 18, 20 kişi aşılanmaya başlandı. Şu an itibariyle herhangi bir majör sıkıntımız yok, gayet iyi gidiyor" dedi.

Korona virüse karşı Çin'de geliştirilen ve Türkiye'de 'Faz3' çalışmaları kapsamında 16 Eylül’de ilk kez sağlık çalışanlarına uygulanan Çin aşısı gönüllülere de uygulanmaya başladı. Aşının uygulandığı merkezlerden birisi olan Dicle Üniversitesi Hastanelerinde aşı için gönüllülerden başvurular alınmaya devam ediyor. Çin aşısı için alınan başvurularla günde ortalama 20 kişiye aşı yapılıyor. Aşı miktarına göre gönüllü olan iki vatandaştan önceden alınan PCR ve kan örnekleri sonucunda aşıları yapıldı.



"Faz3 çalışmasının ikinci ayağı gönüllü aşılar başlandı”

Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, hastane ve üniversite bünyesinde Enfeksiyon Hastalıkları Biriminde cuma günü Sağlık Bakanlığının izniyle aşı çalışmalarından Faz3 çalışmasının ikinci ayağı olan gönüllü kişiler üzerindeki aşılama programlarına başladıklarını söyledi. Prof. Dr. Akdağ, "Pazartesinden itibaren ortalama 15, 18, 20 kişi aşılanmaya başlandı. Şu an itibariyle herhangi bir majör sıkıntımız yok, gayet iyi gidiyor. Planlama çerçevesinde aşılamaya kişilerin özelliklerini alınarak devam edilecek" diye konuştu.



"Çevre illerden de çok sayıda talep var"

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Sinovac firmasının toplumda Çin aşısı olarak adlandırılan korona aşısıyla ilgili olarak ekim ayında K1 çalışması denilen sağlık gönüllülerindeki çalışmalarının başladığını ve bununla ilgili olarak 90 civarında hasta aldıklarını belirtti. Prof. Dr. Çelen, "Toplum gönüllüleri üzerindeki Faz3 çalışmalarıyla ilgili olarak da cuma günü Sağlık Bakanlığımızın onayıyla çalışma tüm Türkiye’de birçok merkezde başladı. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de Dicle Üniversitesi Hastanesi olarak biz talep eden gönüllülere yönelik öncelik olarak antikor, PCR testlerimizi yapıp iki gün sonrada aşılarını yapıyoruz. Hocamın da dediği gibi gerçekten çok sayıda talep var. İnsanlar çok ilgili herkese çok teşekkür ediyorum ilgisinden dolayı. Günlük 20’ye yakın toplum gönüllüsünde önceden testlerini alarak Faz3 çalışmamıza dahil ediyoruz. Sadece Diyarbakır’dan değil, çevre illerden de çok sayıda talep var. Şu aşamada da aşılarla ilgili olarak herhangi bir ciddi yan etkiyle karşılaşmadık. Hafif halsizlik, baş ağrısı, çok nadiren ateş gibi bulgular var. Fakat bunlar zaten tüm aşılarda olan şeylerdir. Onun dışında herhangi bir sıkıntı şu ana kadar görmedik" şeklinde konuştu.



"Belli bir sayı var, Türkiye’de bu sayıya ulaşıldığında aşı eczane rafına geçecektir"

Aşı çalışmasına dahil olup aşısını yaptıran kişilerin yine maske kullanımına özen göstermeleri gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Çelen, sözlerine şöyle devam etti:

"Çünkü aşının bağışıklık geliştirip geliştirmediğini anlamak için antikor testine bakılması lazım. Bu nedenle tüm önlemlerin alınmasına devam etmek lazım. bu bir faz çalışması olduğu için çift kör Plasebolar kontrollü bir çalışma. Gönüllüsü de hekimi de, aşı mı su mu aldığını bilmiyor. Bundan dolayı ara analiz henüz sonuçlanmadığı için çalışmanın resmi açıklamasını yapmak mümkün değil. Fakat sağlık gönüllülerimiz münferit olarak gelip antikorlarına baktılar. Antikorları gelişen çok sayıda gönüllümüz oldu. Burada belli bir sayı var. Türkiye genelindeki sayıya ulaşıldığı zaman Faz3 çalışması tamamlanacaktır. Ve böylece artık eczane rafına geçecektir aşılarımız."

Korona aşısı olan gönüllü sağlık çalışanı Mehmet Cengiz, bu aşıyı sonunda herkesin olması gerektiğini dile getirdi. Cengiz, “Bu virüsün toplumdan ayrışması için aşı yapılması lazım. Biz de gönüllü olduk. Hocalarımızla konuştuk geldi, hayırlısı olsun. Uygun olduğunu düşünüp yaptım. Bakalım inşallah hayırlısı olur" dedi.

İlaç firmasında çalışan Mustafa Kemal Doğan ise 38 yaşında olduğunu, başvurusu olduğunu ve aşı yaptığını kaydetti. Doğan “Uzun bir süredir araştırıyorum. Bu bir aylık süreç içerisinde birçok sağlık çalışanına vuruldu. Bende onları takip ediyordum. Güvenilir ve etkinliğini de iyi gördük. Tavsiye edebilirim. Tabi ki ileriki süreçlerde hep beraber yaşayacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.