Çin aşısı Diyarbakır'da gönüllüler üzerinde uygulandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çin aşısı Diyarbakır'da gönüllüler üzerinde uygulandı

DHA

Çin aşısı Diyarbakır'da gönüllüler üzerinde uygulandı


Mehmet Mucahit CEYLAN/ DİYARBAKIR (DHA)TÜRKİYE'de gönüllü sağlık çalışanları üzerinde denenen ve Çin aşısı olarak bilinen Sinovac firmasının CoronaVac aşısı, Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde gönüllü vatandaşlar üzerinde uygulandı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen hem Türkiye'de hem de dünyada aşı karşıtlığının olduğuna dikkat çekerek, hastalığın seyrinin dikkate alınmasını ve aşıyla ilgili bir korkunun olmaması gerektiğini söyledi.
Türkiye'de 15 Eylül'de Faz3 çalışmalarına başlanan Sinovac firmasının CoronaVac aşısı, bugüne kadar 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde uygulandı. 1237 doz uygulaması yapılan aşı, 12 şehirde 25 merkezde gönüllü vatandaşlar üzerinde denenmeye başlandı. Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde de şimdiye kadar 20 gönüllü vatandaşa aşı uygulaması yapıldı. Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, Sağlık Bakanlığı'nın izniyle aşı çalışmalarının 2'nci ayağı olan gönüllüler üzerinde aşılama programına başladıklarını belirterek, "Pazartesi gününden itibaren 20 kişiyi aşıladık. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Gayet iyi gidiyor. Planlama çerçevesinde aşılamaya devam edilecek" dedi.
'BÖLGEDE AŞI OLMAK İÇİN ÇOK TALEP VAR'
Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen ise gönüllü vatandaşlardan çok talep olduğunu belirterek, "Talep eden gönüllülere yönelik, öncelikli olarak antikor ve PCR testlerini yaptık, 2 gün sonra da aşılamayı gerçekleştirdik. Günlük 20 gönüllü üzerinde aşılama yapıyoruz. Toplumda Çin aşısı olarak adlandırılan CoronaVac aşısında ekim ayında K1 çalışması dediğimiz sağlık gönüllüleriyle ilgili çalışmamız başladı. Bununla ilgili olarak 90 civarında hasta aldık. Şimdi toplum gönüllüleri üzerindeki Faz3 çalışmasıyla ilgili olarak da cuma günü Sağlık Bakanlığımızın onayıyla çalışma Türkiye'nin birçok yerinde başladı. Çok sayıda talep var. İnsanlar çok ilgili. Öncelikle herkese ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Günlük 20 toplum gönüllüsünün önce testlerini alarak Faz3 çalışmalarımıza dahil ediyoruz. Sadece Diyarbakır'dan değil, çevre illerden de talep var. Şu aşamada aşılarla ilgili olarak herhangi ciddi bir yan etkiyle karşılaşmadık. Hafif halsizlik, baş ağrısı, çok nadiren ateş gibi bulgular var. Fakat bunlar tüm aşılarda olan şeylerdir. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı görmedik. Aşı çalışmasına dahil olup, aşılarını yaptıranlar maske kullanımına riayet ediyorlar. Çünkü aşının bağışıklık geliştirip geliştirmediğini anlamak için antikor titresine bakılması gerekiyor. Bu nedenle tüm önlemlerin alınmasına devam etmek lazım. Fakat aşıya bağlı olarak herhangi bir önlem gerekmiyor. Normal vatandaş gibi hayatına devam ediyor" diye konuştu.
'FAZ3 ÇALIŞMASI TAMAMLANINCA AŞI ECZANE RAFLARINDA YERİNİ ALACAK'
Türkiye'de belirlenen gönüllü sayısına ulaşıldığı zaman Faz3 çalışmasının tamamlanacağını ve aşının eczane raflarında yerini alacağını belirten Çelen, "Bu bir faz çalışması olduğu için kontrollü bir çalışmadır. Gönüllü de hekim de aşı mı yoksa su mu aldığını bilmiyor. Bundan dolayı ara analiz henüz sonuçlanmadığı için çalışmanın resmi açıklamasını yapmak mümkün değil. Fakat sağlık gönüllülerimiz antikor testlerine baktılar. Antikorları gelişen çok sayıda gönüllümüz oldu. Çalışmanın analizi yapılmadığı için bu konuda net bir bilgi vermek çok doğru değil. Burada belirli bir sayı var. Türkiye'deki sayıya ulaşıldığı zaman Faz-3 çalışması tamamlanacaktır. Böylece eczane rafına geçecektir" ifadelerini kullandı. 
'AŞIYLA İLGİLİ KİMSENİN BİR KORKUSU OLMASIN'
Hem Türkiye'de hem de dünyadaki aşı karşıtlığına dikkat çeken Prof. Dr. Çelen, hastalığın seyrinin dikkate alınmasını ve aşıyla ilgili bir korkunun olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Aşı çalışmalarının sonuçları güvenilir ve etkin bulunduğu sürece birçok firmanın aşısına talebimiz olacaktır ve toplum aşılamasına geçilecektir. Tabi aşı karşıtlığı ülkemizde de dünyada da önemli bir problem. Birçok yerde aşıya karşı bir karşıtlık, bir olumsuz önyargı mevcut. Fakat hastalığın seyrine baktığımızda, yoğun bakım sürecini gördüğümüzde, aslında güvenirlik datalarının da son derece iyi olduğu bu dönemde aşılardan yana bir korkumuzun olmaması gerektiğini söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.
'ŞU AN İÇİN BİR SIKINTI YOK'
Aşı olan gönüllü vatandaşlardan Mustafa Kemal Doğan, koronavirüsün tehlikeli olduğunu, takip ettiği kadarıyla aşının güvenli olduğu kanaatine vardığını belirterek, "Tüm dünyayı etkileyen bu tehlikeli hastalık hakkında duyduklarımız, konuşulanlar ve söylenenler bu aşının güvenli olduğuna dair kanaat oluşturdu bende. Ben de buna dayanarak başvurdum. Başvurum olumlu sonuçlandı. Şu an en ufak bir sıkıntı dahi yok. Yanma dahi olmadı" ifadelerini kullandı. 
Aşı olan bir diğer gönüllü Mehmet Cengiz ise aşı çalışmalarını başından beri takip ettiğini ve bu yüzden gönüllü olduğunu söyledi. Hocalara güvendiğini aktaran Cengiz, herhangi bir korkusunun olmadığını da ekleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Takip ediyordum aşı çalışmalarını ve olmayı düşündüm. Bu yüzden gönüllü oldum. Ben de sağlıkçıyım, çok fazla bilgi sahibi olmamakla birlikte hocalarımıza güveniyorum. Hocalarımızla istişare ettikten sonra güvenerek oldum. İnşallah ülkemiz ve memleketimiz için de hayırlı olur. Şu ana kadar birçok hastaya yapılmış. Büyük bir yan etki görülmemiş. İnşallah bizde de olmaz. Şu an için öyle bir korkum yok."
HER 3 KİŞİDEN 2'SİNE GERÇEK AŞI UYGULANACAK
15 Eylül'de Türkiye'de üçüncü faz çalışmalarına başlanan Sinovac firmasının CoronaVac aşısı, Türkiye´de 12 şehirde 25 merkezde 12 bin 450 gönüllü vatandaş üzerinde uygulanacak. Aşı çalışmasında, gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı, diğer bölümüne ise plasebo veriliyor. Bu yöntem, bilgisayar programı tarafından rastgele olarak belirleniyor ve hangi gönüllüye ne yapıldığını araştırma ekibi bilmiyor. Gönüllü vatandaşlar üzerinde yapılacak denemelerde, her 3 kişiden 2´sine gerçek aşı uygulanacak. Bu sayede gerçek aşı ile aşı olmayanlar arasında etki farkı ortaya konulabilecek. Çalışmanın bitiminde, plasebo kolundaki tüm gönüllüler de tekrar merkezlere davet edilecek ve gerçek aşı uygulaması yapılacak.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2020-11-25 12:56:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Silvan'da 25 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Silvan'da 25 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı
Çek hırsızlığı olayında yakalanan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Çek hırsızlığı olayında yakalanan 3 kişi tutuklandı
Diyarbakır’da trafik kazalarının önlenmesine yönelik traktörlerin römorklarına reflektör takıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da trafik kazalarının önlenmesine yönelik ...
Çin’in korona virüs aşısı Diyarbakır’da iki gönüllüye yapıldı
YEREL HABERLER Çin’in korona virüs aşısı Diyarbakır’da iki gönüllüye ...
Otomobilden 1 milyon 200 bin TL'lik hırsızlığın 3 şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Otomobilden 1 milyon 200 bin TL'lik hırsızlığın 3 ...
1 milyon 200 bin liralık çeki çalan zanlılar adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER 1 milyon 200 bin liralık çeki çalan zanlılar adliyeye ...
Silvan'da lavantalar kadın eliyle toprakla buluştu
YEREL HABERLER Silvan'da lavantalar kadın eliyle toprakla buluştu
Diyarbakır'da otomobil takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da otomobil takla attı: 3 yaralı
1 milyon 200 bin liralık çeki çalmışlardı, yakalandılar
YEREL HABERLER 1 milyon 200 bin liralık çeki çalmışlardı, ...
Uzmanından leke tedavilerinin kış aylarında yapılması uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanından leke tedavilerinin kış aylarında yapılması ...
Diyarbakır’ın merkez ilçelerine 23 milyon liralık şebeke yatırımı
YEREL HABERLER Diyarbakır’ın merkez ilçelerine 23 milyon liralık ...
Diyarbakırlı görsel sanatlar öğretmeni öldürülen kadınların isimlerinden 'Anıtnakış' yaptı
YEREL HABERLER Diyarbakırlı görsel sanatlar öğretmeni öldürülen ...
Diyarbakır'da koronavirüs denetimleri artırıldı 
YEREL HABERLER Diyarbakır'da koronavirüs denetimleri artırıldı 
Evlat nöbetindeki aileler Arınç'ın istifasını değerlendirdi Baba Süleyman Aydın: ''Arınç'ın istifası yetmez, şehit ve evlat nöbeti tutan ailelerden özür dilemesini bekliyoruz'' "Bizim evimizi zaten yıkan ‘Devran’ kitapları oldu. 14-15 yaşındaki çocukları Devran kitaplarıyla kandırıp dağa götürdüler"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler Arınç'ın istifasını ...
6-8 Ekim olayı mağdurlarından Bülent Arınç'ın istifasına ilk yorum Teröristler tarafından katledilen Hüseyin Dakak'ın babası Öztekin Dakak: ''Bülent Arınç’ın istifası yetmiyor, şehit ailelerinden özür dilemesini bekliyoruz''
YEREL HABERLER 6-8 Ekim olayı mağdurlarından Bülent Arınç'ın ...
Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü
Vali Karaloğlu, İzmir depreminde yemek dağıtan ekibi kabul etti
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu, İzmir depreminde yemek dağıtan ekibi ...
Kayapınar Kaymakamı Koç Öğretmenler Gününü kutladı
YEREL HABERLER Kayapınar Kaymakamı Koç Öğretmenler Gününü kutladı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Lice’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Lice’de ...
Teröristler, çocukların hayallerini de çaldı HDP önünde evlat nöbeti tutan Aydan Aslan: “Kızımın tek hayali vardı, öğretmen olmaktı onu da PKK çaldı”
YEREL HABERLER Teröristler, çocukların hayallerini de çaldı HDP ...
‘Karacadağ madeni’ siyah bazalt taşı hizmete dönüştürüldü
YEREL HABERLER ‘Karacadağ madeni’ siyah bazalt taşı hizmete ...
Silvan'da 300 bin metreküp kapasiteli hayvan içme suyu göleti tamamlandı
YEREL HABERLER Silvan'da 300 bin metreküp kapasiteli hayvan içme ...
Dicle’de Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Dicle’de Öğretmenler Günü kutlandı
Kızının tişörtünü alıp HDP önündeki evlat nöbetine katıldı
YEREL HABERLER Kızının tişörtünü alıp HDP önündeki evlat nöbetine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X