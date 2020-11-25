Otomobilden 1 milyon 200 bin TL'lik hırsızlığın 3 şüphelisi yakalandı (2)

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TUTUKLANDILAR

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, motosikletle takip ettikleri otomobilden, sürücüsünün park etmesinin ardından içinde yaklaşık 1 milyon 200 bin TL'lik çek olan çantanın çalınmasıyla ilgili Ş.İ., A.B. ve R.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR

2020-11-25 13:08:30



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