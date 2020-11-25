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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar cazibe merkezi olacak

İHA

Bağlar cazibe merkezi olacak

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu ile Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, günlük ticaretin kalbi olan Sakarya Caddesinde incelemelerde bulundu.
Diyarbakır’da mühendislik hizmeti almayan yapıların ve çarpık kentleşmenin en fazla olduğu bölge olarak dikkat çeken Bağlar’ın dönüştürülmesiyle ilgili projelere devam ediliyor. Bir yandan eski Bağlar’ı yerinde dönüşüm modeli ile modern yaşam alanlarına dönüştürecek olan kentsel dönüşüm, diğer yandan Diyarbakır’ın alışverişteki en önemli kavşak noktaları arasında yer alan Sakarya Caddesinin ihya edilmesiyle ilgili proje. İki projenin de çalışmaları devam ederken bölgede incelemelerde bulunan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Bağlar Kaymakamı Yavuz Güner ile Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnaflarla bir araya gelerek önemli mesajlar verdi.
Caddede gerçekleşen mini açık alan toplantısında Karaloğlu ve Beyoğlu, esnaf temsilcilerinin sorun ve taleplerini dinledi. Uzun yıllar ihmal edilen cadde ile ilgili ilk kez böyle önemli bir çalışmanın hayata geçirildiğini belirten esnaf temsilcileri, projenin tamamlanmasıyla esnafın huzur bulacağını ifade ederek teşekkürlerini iletti.

Proje hakkında değerlendirmelerde bulundular
Sakarya Caddesinde esnafı ziyaret eden Vali Karaloğlu ve Başkan Beyoğlu, Bağlar Belediyesinin girişimleri sonucu hazırlanan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılarak çalışmalarına başlanan caddenin alt yapı ve üst yapı sorunlarını çözerek modern bir açık alan alışveriş mekanı haline getirecek proje hakkında açıklamalarda bulundu.
Büyükşehir Belediyesi ve Bağlar Belediyesinin ortak çalışmasıyla projenin hayata geçirildiğini belirten Vali Karaloğlu, çalışmalar sonunda 65 apartman ve 230 iş yerinin yenileneceğini, caddenin tüm eksiklerinin giderilerek günlük ticaret için cazibe merkezi haline geleceğini kaydetti. Bağlar’ı ayağa kaldıracak ciddi projeler üzerinde durduklarını anlatan Vali Karaloğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Bağlar Belediyesinin ortak hareket etmesiyle uygulanacak olan kentsel dönüşüm için de çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurguladı. Karaloğlu, bu projelerle Bağlar'ı ve dolayısıyla Diyarbakır’ı bir bütün olarak modern yaşanılabilir bir kent haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

“Bağlar’ın ihyası bu projelerle sağlanacak”
Bağlar’ın ihyasına ve yeniden inşasına büyük önem verdiklerini anlatan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Eski Bağlar bölgemizdeki yapıların yüzde 80’i olası bir depreme karşı dayanıksız. Dörtyol’dan başlayıp Kaynartepe Mahallemizin tamamını dönüştürmeyi amaçlayan ilk etap projemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Şu anda gerek bizler gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız sahada başta fiyat tespiti olmak üzere çalışmalar ve ilgili taraflarla görüşmeler yapıyor. Herkes ile istişareler yapılıyor. Yerinde dönüşüm olup hiç kimse mağdur edilmeyecek, aksine kazanan milletimiz olacak. Bir yandan Bağlar’I çarpık kentleşmeden kurtarmaya çalışırken, diğer yandan esnafımızı rahatlatacak çalışmalar yapıyoruz. Girişimlerimiz sonucu kabul edilen proje ile Büyükşehir Belediyemiz Sakarya Caddesi’nin yenilenmesi çalışmalarına başladı. Projenin tüm maliyeti sayın valimizin desteğiyle Büyükşehir Belediyesince karşılanıyor. 20 yıldır ihmal edilen bu caddemiz gerçek anlamda ticarette Diyarbakır’ın kalbi haline gelecektir. Caddenin ıslahı ve yenilenmesiyle ilgili ciddi bir süreç işliyor. İnşallah 3 ay içerisinde tamamlanarak yenilenen modern haliyle hem esnafımızın hem vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır” dedi.

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