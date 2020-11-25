Silvan'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Covid-19 test ücreti ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı Kaymakam Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapıldı.

Silvan Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alnında çalışan kurumların 20192020 yılı verileri mevcut duruma ilişkin analizler değerlendirildi. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda ilçe genelinde meydana gelen olay sayıları, başvuru sayıları, kanun kapsamında alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için planlanması gereken tedbirlerin ele alındığı toplantıda, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engelleme adına bilgi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.