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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Beyoğlu: "Halkımızla uzlaşıyoruz, faizleri sıfırlıyoruz"

İHA

Başkan Beyoğlu: "Halkımızla uzlaşıyoruz, faizleri sıfırlıyoruz"

Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili 7256 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonra harekete geçen Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, emlak, temizlik, reklam ve ilan vergileri ile idari para cezası olan vatandaşları sevindiren bir karar aldı. 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuracak olan vatandaşların borçlarındaki faizler silinip anaparalar da yapılandırılacak.
Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili 7256 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Diyarbakır’da esnaf kesiminin en fazla olduğu Bağlar’da belediye, emlak ve çevre temizlik vergilerini de kapsayan önemli kararlar aldı. Buna göre 31 Aralık 2020’ye kadar belediyeye başvuracak olan vatandaşlarla uzlaşma sağlanarak faizler silinecek ve ana para ödemeleri için de kolaylıklar sağlanacak.
Kanunun Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından çalışma başlatan Bağlar Belediyesi, çeşitli kalemlerde borcu olan vatandaşları rahatlatan kararları yürürlüğe soktu. Hükümetin önemli bir kanuni düzenleme yaptığını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlara ödeme kolaylığı sağladıklarını söyledi.

“Yasa Bağlar’ımız için önemli bir fırsat oldu”
Kanunun yürürlüğe girmesinden yararlanarak vatandaşlara bazı kolaylıklar sağladıklarını kaydeden Başkan Beyoğlu, “Kanunun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesinden yararlanarak vatandaşlarımıza bazı kolaylıklar sağlama kararı aldık. Buna göre belediyemize olan emlak, çevre, temizlik, reklam ve ilan vergileri ile idari para cezalarında faizleri tamamen siliyoruz. Vatandaşlarımızla uzlaşma sağlayarak ödeme kolaylığı için yapılandırma gerçekleştiriyoruz. Bu devletimizin ve hükümetimizin tanımış olduğu af değerinde bir fırsattır. Küçük çaplı esnafın yoğunlukta olduğu bir ilçeyiz. Aynı zamanda pandemiden de olumsuz etkilenen vatandaş sayısının fazla olduğu bir ilçe konumundayız. Bu yasa Bağlar’ımızı fazlasıyla ilgilendiriyor. Borcu olan tüm vatandaşlarımızı 31 Aralık tarihine kadar bu imkanı değerlendirmeye davet ediyoruz. Halkımızla uzlaşıyoruz, faizleri sıfırlıyoruz" dedi.

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