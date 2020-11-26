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Madde bağımlıları 'çip tedavisi' ile bağımlılıktan kurtuluyor

İHA

Madde bağımlıları 'çip tedavisi' ile bağımlılıktan kurtuluyor

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Tedavi Merkezi, halk arasında ‘çip tedavisi’ olarak bilinen ‘Naltrekson İmplantı’ yöntemi ile uyuşturucu bağımlılarını, vücutlarına yerleştirilen çiple bağımlılıktan kurtarıyor.
Madde bağımlılığı tedavisinde Tükiye'de sayılı merkezde uygulanan ve ‘çip tedavisi’ olarak bilinen ‘Naltrekson İmplantı’ yöntemi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Tedavi Merkezinde ocak ayı itibari ile uygulanmaya başlandı. Tedavi gören 60 kişiden birinde oluşan alerjik reaksiyon sonucu çip çıkartılırken, geriye kalanlarda ise yüksek seviyede başarı oranı sağlandı. Ağız yoluyla veya düzenli muayeneye gelmeyen bağımlılar için uygulanan yöntemle 15 dakikada, tekrar madde kullanımını kolaylaştıran yoksunluk semptomlarını da kesin biçimde kontrol altına alıyor. Çip iki dikiş ile karın bölgesine yerleştiriliyor. Kendiliğinden yavaşça kana karışarak eriyen ve etkisini ilk 3 günde gösteren tedavi, 3 ay devam ediyor. Tedavinin 3 defa tekrarlanması önerilirken, pellet çip formu ile eroin bağımlılığında uygulanıyor.

"Tedavi öncesi son 3 gün maddeyi almamış olması gerekir"
Dicle Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Tedavi Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Atlı, çip uygulaması yapılırken hastanın son 3 gün içerisinde uyuşturucu madde kullanmamış olması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Atlı, "Dicle Üniversitesi psikiyatri bölümü olarak bağımlılığı özel önem gösteriyoruz. Rektörlüğümüz de Dicle Üniversitesine bağlı olarak bir tedavi merkezi açmıştı. Son zamanlarda daha önce yüksek maliyetlerle yapılan halk arasında 'çip' olarak bilinen uygulamayı biz de yapıyoruz. Özellikle son bir yıldır, ocak 2020’den beri neredeyse haftada 12 tane takıyoruz. Pandemi olmasına rağmen eroin bağımlıları özellikle gelmeye devam ediyor. Bu çip dediğimiz olay Naltrekson İmplantır, cildi karın derisine 2 santim kadar açıp implantımızı cilt altına yerleştiriyoruz. Alkol ve eroin bağlamlılarının tedavisinde etkilidir, 3 aylık tedavi başarı şansı sağlıyor. 23 sefer tekrarlanması öneriliyor. Şuana kadar 60 vakaya taktık, tek bir hastada çıkartmak zorunda kaldık o da alerjik reaksiyon gösterebiliyor. Başarı oranımızın çok yüksek olduğunu gösteriyor ve her ilacın yan etkisi olduğu gibi çipin de olabiliyor. Çip takma yaşı 18 yaş üstü takıyoruz, ama 15 yaş üstü takılan veriler de var. Fiyatları AMATEM birimlerinde kısmen devlet kısmen hasta karşılıyor, bizim buradaki tüm maliyeti hasta kendisi karşılıyor. 280 Euro yakın bir para, Eczacılar Odası ile birlikte alınıyor. 2 günde elimize ulaşıyor, hastanın son 3 gün maddeyi almamış olması gerekiyor. Son 72 saat içerisinde madde almış ise takılmaz, 3 gün içerisinde hastayı rahatlatıcı ve ishalini giderici, ağrılarını keserek geçiştiriyoruz ve sonrasında takma işlemi gerçekleştiriyoruz. 2 gün içerisinde etkisi çıkıyor, kişinin madde alma isteği azalıyor, maddedeki hazzı bitiriyor, kişi çip etkisinde iken madde alırsa yoğun ağrılar hissederek zehirlenebiliyor. Zevk alamadıklarını anlayınca kullanmıyorlar, başarı oranı bizim vakalar üzerinde epey yüksek" dedi.
Kristal maddesi kullanan madde bağımlıları için de aynı uygulamaya benzer aşı yoluyla yapılan tedavilerin de olduğunu aktaran Prof. Dr. Abdullah Atlı, "Kristal maddesi güneydoğuda son zamanlarda kullanılır hale geldi, kristal nedeniyle bize başvuran sayısı her geçen gün artıyor. Güzel bir gelişme var, bir ilaç var 3 ay etkili benzer fiyatlarda kristalde etkili aşı şeklinde enjekte ediliyor. 3 aylık tedavide başarı oranı sağlıyor. Çip dediğimiz olay ilaç içeriyor, yavaş salınımlı bir ilaç. Yavaş bir şekilde kana salgılanıyor, kendisi cilt altında kana salınıyor ve kişinin madde alma isteği azalıyor yüksek dozda alırsa da zehirleniyor" diye konuştu.

"Yeni başlayanlar sonradan kurtulamıyor"
Madde bağımlısı A.E., yeni başlayanları uyararak sonradan bırakılmadığını, 10 yıldır mücadele ettiğini kaydederek en sonunda çip uygulamasını yapmaya karar verdiğini söyledi. A.E., "Yaklaşık 10 yıldır eroin maddesi kullanıyorum, çip için başvuru yaptım şimdi takıyorum. Kendi isteğime geldim, özellikle yeni başlayanlar sonradan kurtulabileceğini zannediyor. Öyle bir şey yok, kendi çabalarımla aralıklarla bıraktım ama hiç çipli tedaviye başvurmadım. Bu tedaviye devam edeceğim” şeklinde konuştu.

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