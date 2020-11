Sözen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'yu Kürt düşmanı olarak tanıtan gazetecilere tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Kürt düşmanı olarak tanıtan yazarlara, gazetecilere tepki gösterdi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, son günlerde HDP ve PKK’nın Kürtlerle ilişkisinin gündeme geldiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Kürt düşmanı olarak tanıtan yazarlara, gazetecilere AK Parti’nin kurulduğu günden bu güne Kürtlerle ilişkisini sıralayarak yazar ve gazetecilere tepki gösterdi. Başkan Sözen, “Son günlerde basında yer alan tartışmalarda HDP’nin Kürtlerle ilişkisi terör örgütü PKK’nın Kürtlerle ilişkisi AK Parti hükümetlerinin ve Cumhurbaşkanımızın Kürtlerle ilişkisi üzerine tartışmaların yapıldığına, köşe yazarlarının yazılar yazdığına şahit oluyoruz. Öncelikle Bingöllü Zaza kökenli bölgenin bir vatandaşı olarak HDP’nin ve PKK’nın Kürt kökenli vatandaşlarla ilişkisi üzerinde kısaca durmak istiyorum. HDP ve PKK terör örgütünün Kürt halkıyla ilişkisine değinmeden HDP ve PKK’yı birbirinden ayırmadığımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Zaten HDP’li yöneticiler gerek eylemleri ve gerek söylemleriyle de asla kendilerini PKK terör örgütünden ayrı olarak da görmüyorlar. HDP ve PKK Kürtleri yok etme, dinsizleştirme, devletsizleştirme, itibarsızlaştırma politikasıdır. Çünkü bölgede yaşayan Kürt kökenli vatandaşlarımız inançlı Müslüman ve mütedeyyin insanlardır. Oysa PKK terör örgütü dinsiz MarksistLeninist ve ateist bir düşüncenin ürünüdür. HDP de bu terör örgütünün siyasi uzantısıdır ve PKK’nın ta kendisidir. Dinsiz ateist MarksistLeninist ve katil bir PKK terör örgütünün ve onun siyasi uzantısı olan HDP’nin inançlı Müslüman ve mütedeyyin Kürt halkının asla temsilcisi değildirler. PKK terör örgütü Kürtleri yok etmek için çok büyük çabalar ve gayretler gösterirken maalesef Kürtleri temsil ettiğini iddia eden HDP de PKK’nın bu zulmüne bu vahşetine seyirci kalmıştır. PKK terör örgütü tarafından bugüne kadar 6 bin 500’ün üzerinde sivil savunmasız masum Kürt, Zaza kökenli vatandaşımız katledilmiştir. Bu katliamlara tepki göstermesi gereken HDP, PKK’yı desteklemiş bu zulmü işkenceyi ve soykırımı adeta alkışlamıştır. Bütün bu gerçekler ortadayken bazı sözde gazeteciler aydınlar ve siyasetçiler Kürtlerin kanı üzerinden siyaset yapan, hiçbir şekilde PKK terör örgütü ile arasına mesafe koymayan, PKK terör örgütünün elemanı gibi davranan ve şu anda cezaevinde yatmakta olan HDP’lilerin serbest bırakılması gerektiğini söylemek vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır ve en hafif tabirle densizliktir" dedi.



"AK Parti’nin Kürtlerle ilişkisini bölge halkına sorun"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Kürtlerin AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilişkisini bölge halkının çok iyi bildiğini ve bugüne kadar bölgenin kalkınmasıyla ilgili yapılan projelerin ortada olduğunu kaydetti. Başkan Sözen, “Bölgede yaşayan bir bölge insanı olarak bugüne kadar Kürt kökenli vatandaşlarımıza en çok değer veren onların haklarının iyileştirilmesi konusunda en büyük adımlar atan bölge halkına en çok hizmetler getiren kişi tartışmasız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Vicdani merhameti Allah korkusu olan her Kürt kökenli vatandaşımız bunu böyle görüyor ve buna yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti hükümetleri döneminde bölgesel olumsuz yönde hiçbir ayrımcılık yapılmamıştır. Kürt kökenli vatandaşlarımızın yaşadığı illere ve bölgelere ekonomik, sosyal, kültürel anlamda pozitif ayrımcılık yapılmıştır ve yapılmaya da devam edilmektedir. Bunu Allah korkusu olan merhametli ve vicdani olan hiçbir Kürt kökenli vatandaşımız inkar etmemektedir. AK Parti hükümetleri döneminde bölgeden atanan bakanlarımız bölge halkına her türlü hizmetin yapılması için ellerinden gelen çaba ve gayreti göstermişlerdir. Çok uzun süreler maliyenin başına Kürt kökenli Batman milletvekili Mehmet Şimşek, kalkınmanın başına Bingöl milletvekili Zaza kökenli Cevdet Yılmaz, ulaştırmanın başına Kars milletvekili Kürt kökenli Ahmet Arslan, tarımın başına Diyarbakır milletvekili Kürt kökenli Mehdi Eker, daha sonra tekrar tarımın başına Şanlıurfa milletvekili bölge insanı Ahmet Eşref Fakıbaba getirilmiştir. Bu Bakanlarımız yaptıkları hizmetlerle adeta bölge halkının kaderlerini değiştirmiş bölgenin en iyi hizmetleri almasına vesile olmuşlardır. Doğu ve güneydoğu Anadolu’ya cumhuriyet döneminin en büyük hizmetleri şüphesiz ki AK Parti hükümetleri döneminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yapılmıştır. Kim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Kürtlere düşmanlık yaptığını ifade ediyor ve dile getiriyorsa vicdansızdır ahlaksızdır. Biz bölgede yaşayan Kürt ve Zaza kökenli vatandaşlar olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ dan memnunuz, razıyız Allah’ta kendisinden razı olsun” diye konuştu.



“Göreve geldiği günden beri yaptıkları ortada, kim Kürt düşmanı”

Zihni bulanık olan bazı sözde yazarlar ve gazetecilerin bilinçaltları karanlık olan sözde aydınların, siyasetçilerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Kürtlerin düşmanı olarak göstermeye çalıştıklarına şahit olduklarını aktaran Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Bakan Soylu’nun bölgede gerçekleştirdiği projeleri sıralayarak gazetecilere tepki gösterdi. Başkan Sözen, “Göreve geldiği günden bu yana en çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya giden Bakan olarak ismini tarihe altın harflerle yazan Süleyman Soylu Kürt kökenli vatandaşlarımızın bölge halkının en büyük dostudur. Süleyman Soylu Kürtlerin değil PKK’nın, bölge halkına zulmeden işkence eden binlerce Kürt kökenli vatandaşımızın katili teröristlerin düşmanıdır. Süleyman Soylu dağlarımızı meralarımızı teröristlerden temizleyerek PKK terör örgütünü Kürt halkının kaderi olmaktan çıkarmıştır. Dağlarımıza meralarımızı ovalarımızı derelerimizi terör örgütünden temizleyen Süleyman Soylu sayesinde bölge halkı rahat bir şekilde hayvancılık yapabilmekte, tarım yapabilmekte, doğa sporları yapabilmekte, ticaret yapabilmektedir. Bu gelişmelerin olmasıyla birlikte bölge halkı huzur ortamına barış ortamına kavuşmuş ekonomik olarak kalkınmaya ve gelişmeye başlamıştır. Yıllardır devletin giremediği yerlere devletimiz tamamen hakim olmuş, bölgenin her karış toprağı bölge halkının hizmetine sunulmuş ve ay yıldızlı bayrağımız bölgenin her yerinde dalgalandırılmaya başlamıştır. PKK’nın devlet buraya giremez denilen dağlarda Süleyman Soylu ve ekibi namaz kılmış, askerlerimiz ve korucularımızla beraber iftarlarını açmışlardır. PKK terör örgütünün girilemez dediği derelerde Bakanımız Süleyman Soylu sporcularla beraber rafting yapmıştır. Bunda en büyük katkı şüphesiz tartışmasız terör örgütü PKK’nın belini kıran onlara diz çöktüren İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nundur. Bölge halkının en kolay ve çabuk ulaşıp derdini anlattığı ve çözüm bulduğu kişi Süleyman Soylu’dur. Bu durumu çok iyi bilen ve hazmetmeyen terör yandaşları, terör sevicileri Kürt halkının düşmanları, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Kürt halkının düşmanı olarak göstermeye çalışmaktadırlar. Bölge halkı olarak Kürt kökenli Zaza kökenli vatandaşlar olarak artık bütün gerçeklerin farkındayız. Terör örgütlerinin Kürt halkı düşmanlarının Türkiye düşmanlarının söyledikleri bu sözlere yazdıkları bu senaryolara asla inanmıyoruz bundan sonra da asla inanmayacağız. Bölge halkı olarak Kürt, Zaza kökenli vatandaşlar olarak bizim için bir taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Bizler Cumhurbaşkanımızdan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’dan razıyız Allah’ta onlardan razı olsun" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.