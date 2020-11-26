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HDP Antalya Milletvekili Bülbül'e 6 yıl 3 ay hapis 

DHA

HDP Antalya Milletvekili Bülbül'e 6 yıl 3 ay hapis 


DİYARBAKIR,(DHA)HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Diyarbakır'da yargılandığı davada 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül hakkında Demokratik Toplum Kongresi daimi meclis üyesi olarak faaliyet yürütüp, inanç ve azınlıklar komisyonu üyesi olduğu gerekçesiyle açılan davada karar verildi. Bugün Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Bülbül katılmadı. Cumhuriyet savcısınin sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdiği duruşmada,  Kemal Bülbül, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, kararın bir suretinin TBMM Genel Sekreterliği ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesine karar verdi.FOTOĞRAF
 DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)
2020-11-26 11:48:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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