Diyetisyen Aslan'dan çayın yemeklerden en az 45 dakika sonra tüketilmesi uyarısı Dicle Üniversitesinde görevli Diyetisyen Fatih Aslan: "Günde koyu olmayan 5,6 bardak çay tüketimi kilo kontrolünü sağlar" "Yetişkin bir insanın günlük alması gereken kafein oranı 300 miligramdır" "Çay, yemeklerden en az 45 dakika sonra tüketilmelidir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyetisyen Aslan'dan çayın yemeklerden en az 45 dakika sonra tüketilmesi uyarısı Dicle Üniversitesinde görevli Diyetisyen Fatih Aslan: "Günde koyu olmayan 5,6 bardak çay tüketimi kilo kontrolünü sağlar" "Yetişkin bir insanın günlük alması gereken kafein oranı 300 miligramdır" "Çay, yemeklerden en az 45 dakika sonra tüketilmelidir"

İHA

Diyetisyen Aslan'dan çayın yemeklerden en az 45 dakika sonra tüketilmesi uyarısı Dicle Üniversitesinde görevli Diyetisyen Fatih Aslan: "Günde koyu olmayan 5,6 bardak çay tüketimi kilo kontrolünü sağlar" "Yetişkin bir insanın günlük alması gereken kafein oranı 300 miligramdır" "Çay, yemeklerden en az 45 dakika sonra tüketilmelidir"

Uzmanlar, Türkiye'de en fazla tüketilen içeceklerin başında gelen çayın, yemeklerden hemen sonra tüketilmemesi uyarısında bulundu. Dicle Üniversitesinde görevli diyetisyen Fatih Aslan, çayın yemeklerden en az 45 dakika sonra tüketilmesi gerektiğini belirterek yararları ve zararlarına dikkat çekti.
Türkiye'de en fazla tüketilen içeceklerin başında gelen çayın, yemeklerden hemen sonra içilmemesi gerektiği belirtildi. Dicle Üniversitesinde görevli diyetisyen Fatih Aslan, Türkiye'de kişi başına ortalama 2 buçuk kilogram çay düştüğünü, bununda günlük 6 gramlık tüketime tekabül ettiğini belirtti. Diyetisyen Aslan, çayın farklı sağlık sorunlarına neden olduğu gibi bazı sağlık sorunlarına da iyi geldiğini ifade etti.

"Çayın yüksek ateşte kaynatılması zararlı bileşenlere yol açabilir"
Dünyada yüzde 70 oranında siyah çay tüketildiğini belirten diyetisyen Aslan, "Endonezya, Vietnam, Çin ve Türkiye'de çay üretiminin olduğu ülkelerdir. Türkiye'de ortalama kişi başı 2 buçuk kilogram çay düşüyor ve günlük 6 grama tekabül ediyor. Çay çok tüketilen bir içeceğimizdir. Yapraklarıyla, köküyle, gövdeleriyle her türlü milli içeceğimizde diyebiliriz. Aslında çayı nasıl tüketmemiz gerekiyor. Yapılan yanlışlarımız var. Türkiye'de çay çok kaynatılmadan, ya da çok yüksek ateşte kaynatılarak zararlı birleşenlere yol açıyor. Kaynamış bir suyla 10 dakika hafif kısık ateşte kaynayacak şekilde çayı demlememiz lazım ki içerisindeki tanender, kafein, antioksidan maddelerin yararını alalım. Yoksa içerisindeki o özütler suya geçmez ve demde pos olarak hepsi dışarı atılır. Bizim ondan faydalanmamız için en az 10 dakika kısık ateşte demlenmesi lazım ve çayın 15 dakika içerisinde tüketilmesi lazım. Bayatlamış bir çayın faydası bize olmaz, zararı olur. Teofilin, antioksidan gibi mineraller var. Mineraller dediğimiz diş çürüklerine, kemik yapısına katılarak bize yardımcı olurlar. Antioksidanlar yemek sindirildikten sonra vücudumuzda serbest radikaller oluşur. Bu serbest radikaller vücudumuza zarar verir. Nasıl zarar verir, hücrelerle, moleküllerle etkileşime girerek onlar tümür dediğimiz zararlı dokular kanser hücrelerini oluşturur aslında. Bu çayda bulunan antioksidan maddeler flavoninler özellikle bunlar serbest maddeler dediğimiz o tümür hücrelerini yok ederler ve kanserin gelişmesini engellerler" dedi.

"Çay, kilo kontrolünü sağlar"
Yetişkin bir insanın günlük alması gereken kafeinin miktarının 300 miligram olduğunu kaydeden diyetisyen Aslan, "Her bir fincanda 40 miligram kafein içermektedir. Bunları yaklaşık olarak 5, 6 bardakta tüketebiliyoruz. Fazlası bize zarar veriyor. Kalp hastalarının az tüketmesi gerekiyor, yemeklerle beraber tükettiğimiz zaman bu antioksidan maddeleri almıyoruz ve yemekte bulunan proteinleri, karbonhidratları, yağların emilmesini de engelleyebiliyor. Özellikle vitamin, mineral eksikliği olanlarda, kalsiyum, demir eksikliği olanlarda bu emilimleri azaltıyor. Hamile kadınlar, özellikle adet kanaması geçiren bayan arkadaşlarımız bunlardan uzak durması gerek. Günlük miktarını aşmaması gerekiyor. Özellikle yemekten yarım saat, 45 dakika sonra tüketilmesini istiyoruz. C vitaminiyle beraber tüketildiği zaman, özellikle limon sıkılarak tüketildiği zaman demir emilimini de artırıyor. Çayın şu özelliği de var. Kafein almamız gereken bir madde. Metabolizmayı hızlandırır. Aslında yağ yakımını sağlar. Aldığımız enerjiyi yakmamıza neden olur. Kafein almadığımız zaman, siyah çay tüketimi az olan kişilerde bu biraz daha düşüktür ve kilo artışına neden olabiliyor. Ama sürekli düzenli çay içen biri, günde 5,6 bardak siyah çay tüketen biri çok koyu olmayacak bir şekilde, kilo kontrolünü sağlar" şeklinde konuştu.
Çayın kültürlerinin önemli bir parçası olduğunu kaydeden vatandaşlardan Ahmed Serhad Ataoğlu, "Çaya karşı aşırı derecede bağımlıyız. Yemeklerde ve kahvaltıda çokça çay tüketiyoruz. Toplum olarak yemeklerden hemen sonra çayı tüketiyoruz. Yemeği sindirmeden, özellikle çayın yemeği sindirici bir özelliği olduğu söyleniyor. Biz toplum olarak çayı, kahveyi ve kafein içeren diğer içecekleri çok fazla tüketiyoruz. Aslında bilinçsiz bir tüketiciyiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP önündeki ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor
HDP Antalya Milletvekili Bülbül'e 6 yıl 3 ay hapis 
YEREL HABERLER HDP Antalya Milletvekili Bülbül'e 6 yıl 3 ay hapis 
HDP’li vekil Bülbül’e 6 yıl 3 ay hapis
YEREL HABERLER HDP’li vekil Bülbül’e 6 yıl 3 ay hapis
Sözen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'yu Kürt düşmanı olarak tanıtan gazetecilere tepki
YEREL HABERLER Sözen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'yu ...
Madde bağımlıları 'çip tedavisi' ile bağımlılıktan kurtuluyor
YEREL HABERLER Madde bağımlıları 'çip tedavisi' ile bağımlılıktan ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonlarında 19 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonlarında 19 ...
Diyarbakır'da PKK'ya operasyonda 448 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da PKK'ya operasyonda 448 kilo esrar ele ...
Başkan Beyoğlu: "Halkımızla uzlaşıyoruz, faizleri sıfırlıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu: "Halkımızla uzlaşıyoruz, faizleri ...
Yakarak öldürdüğü eşini sığınma evinden ikna ederek çıkarmış
YEREL HABERLER Yakarak öldürdüğü eşini sığınma evinden ikna ederek ...
Rosi tedavisiyle 5 yıllık çocuk hasreti son buldu
YEREL HABERLER Rosi tedavisiyle 5 yıllık çocuk hasreti son buldu
Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu Polis ekiplerince kentte düzenlenen 56 ayrı operasyonda 525 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu Polis ...
Diyarbakır’da teröristlere ait ısı yalıtımlı şemsiyeyle gizlenen sığınak tespit edildi Lice ve Kulp ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda teröristlerin kullandığı sığınaklar imha edildi Operasyonlarda ayrıca 448 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da teröristlere ait ısı yalıtımlı ...
Diyarbakır'da Trabzonspor aşkı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Trabzonspor aşkı
Diyarbakır'ın 'Küçük Antalya'sında her çeşit meyve yetişiyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın 'Küçük Antalya'sında her çeşit meyve ...
Ceylan Karavil Park AVM'de kadına yönelik şiddete karşı sergi
YEREL HABERLER Ceylan Karavil Park AVM'de kadına yönelik şiddete ...
Silvan'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Silvan'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı ...
Çermik’te korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Çermik’te korona virüs denetimi
6-8 Ekim olayları mağduru Mehmet Gökgöz: "6-8 Ekim'de Bülent Arınç'ın oğlu şehit olsaydı, Demirtaş için böyle konuşabilir miydi"
YEREL HABERLER 6-8 Ekim olayları mağduru Mehmet Gökgöz: "6-8 Ekim'de ...
Çermik’te kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı toplantısı
YEREL HABERLER Çermik’te kadına yönelik şiddetle mücadele ...
HDP önünde 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' gerginliği HDP'liler gün ile ilgili açıklama yapmak istedi, evlat nöbetindeki aileler sinir krizi geçirdi
YEREL HABERLER HDP önünde 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası ...
95 yaşındaki kadın korona virüsü yendi
YEREL HABERLER 95 yaşındaki kadın korona virüsü yendi
HDP önündeki aileler çocuklarına kavuşacakları anın hayaliyle nöbetlerine devam ediyor
YEREL HABERLER HDP önündeki aileler çocuklarına kavuşacakları anın ...
Bağlar cazibe merkezi olacak
YEREL HABERLER Bağlar cazibe merkezi olacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X