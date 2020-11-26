Tarihi kilisedeki el yazması eserler dijital ortama aktarılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi kilisedeki el yazması eserler dijital ortama aktarılacak

DHA

Tarihi kilisedeki el yazması eserler dijital ortama aktarılacak


Burak EMEKSerdar SUNAR/ DİYARBAKIR (DHA)DİYARBAKIR'da bulunan tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi'ni ziyaret eden Vali Münir Karaloğlu, kilisenin kütüphanesinde bulunan Süryanice el yazması eserlerin dijital ortama aktarılmasının planlandığını belirterek, "Meryem Ana Kilisesi Diyarbakır'ın çok önemli bir değeri. Burayı yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak görevi" dedi.
Sur ilçesinde bulunan tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi'ni, beraberinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi ile ziyaret eden Vali Münir Karaloğlu, kilisenin M.S. 3'üncü yüzyıldan kalan en eski ve tarihi dini yapılardan biri olduğunu söyledi. Vali Karaloğlu, aktif olarak Süryani cemaati tarafından kilise olarak kullanılan yapının Diyarbakır'ın çok önemli bir değeri olduğunu belirterek, "Geçmişte burası Süryani cemaatinin patriklik merkeziydi. Daha sonra Diyarbakır'dan diğer şehirlere, Mardin'e daha sonra da Şam'a taşınıyor. Kilisede Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğine inanılan kutsal haçın bir parçası da muhafaza ediliyor. O bakımdan çok önemli bir yer. Önemli azizlerin kilise içerisinde mezarları var. İnanç bakımından Diyarbakır'ın önemli merkezlerinden biridir" diye konuştu.
'EL YAZMASI ESERLER DİJİTAL ORTAMA AKTARILACAK'
Kilisenin 2005 yılında Süryani cemaati tarafından restorasyonunun yapıldığını ve yapısal olarak şu an bir sorun görülmediğini aktaran Vali Karaloğlu, şunları kaydetti:
"Süryani mezarlığını Büyükşehir Belediyesi olarak temizledik. Orada bazı çalışmalarımız olacaktır. Kilisenin güvenlik kameralarıyla ilgili olarak bir sorun var. O konuda kilise yönetimiyle çalışmamız olacak. Kilisenin kütüphanesinde bulunan Süryanice el yazması çok sayıda eser var. O eserleri Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'yla iş birliği yaparak dijital ortama aktarmayı planlıyoruz. Meryem Ana Kilisesi Diyarbakır'ın çok önemli bir değeri. Burayı yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak görevi. Burası zaten hala Diyarbakır'da yaşayan Süryani vatandaşlarımızın kullandığı ibadethane ve kilise durumunda. O bakımdan buranın her türlü ihtiyacını gidermek bizim görevimiz."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2020-11-26 15:05:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Silvan'da korona temaslı vatandaşlara 14 gün karantinada kalması uyarısı
YEREL HABERLER Silvan'da korona temaslı vatandaşlara 14 gün ...
Diyarbekirspor 3 puana bilendi
YEREL HABERLER Diyarbekirspor 3 puana bilendi
Uzmanlardan işveren ve çalışanlara korona virüs uyarısı İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Mehmet Narin: "İş yerlerinde kurallara uyulmadığı zaman sıra bizlere gelecektir" "Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına kesinlikle uyulması gerekiyor"
YEREL HABERLER Uzmanlardan işveren ve çalışanlara korona virüs ...
Diyetisyen Aslan'dan çayın yemeklerden en az 45 dakika sonra tüketilmesi uyarısı Dicle Üniversitesinde görevli Diyetisyen Fatih Aslan: "Günde koyu olmayan 5,6 bardak çay tüketimi kilo kontrolünü sağlar" "Yetişkin bir insanın günlük alması gereken kafein oranı 300 miligramdır" "Çay, yemeklerden en az 45 dakika sonra tüketilmelidir"
YEREL HABERLER Diyetisyen Aslan'dan çayın yemeklerden en az 45 ...
HDP önündeki ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor
HDP Antalya Milletvekili Bülbül'e 6 yıl 3 ay hapis 
YEREL HABERLER HDP Antalya Milletvekili Bülbül'e 6 yıl 3 ay hapis 
HDP’li vekil Bülbül’e 6 yıl 3 ay hapis
YEREL HABERLER HDP’li vekil Bülbül’e 6 yıl 3 ay hapis
Sözen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'yu Kürt düşmanı olarak tanıtan gazetecilere tepki
YEREL HABERLER Sözen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'yu ...
Madde bağımlıları 'çip tedavisi' ile bağımlılıktan kurtuluyor
YEREL HABERLER Madde bağımlıları 'çip tedavisi' ile bağımlılıktan ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonlarında 19 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonlarında 19 ...
Diyarbakır'da PKK'ya operasyonda 448 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da PKK'ya operasyonda 448 kilo esrar ele ...
Başkan Beyoğlu: "Halkımızla uzlaşıyoruz, faizleri sıfırlıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu: "Halkımızla uzlaşıyoruz, faizleri ...
Yakarak öldürdüğü eşini sığınma evinden ikna ederek çıkarmış
YEREL HABERLER Yakarak öldürdüğü eşini sığınma evinden ikna ederek ...
Rosi tedavisiyle 5 yıllık çocuk hasreti son buldu
YEREL HABERLER Rosi tedavisiyle 5 yıllık çocuk hasreti son buldu
Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu Polis ekiplerince kentte düzenlenen 56 ayrı operasyonda 525 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu Polis ...
Diyarbakır’da teröristlere ait ısı yalıtımlı şemsiyeyle gizlenen sığınak tespit edildi Lice ve Kulp ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda teröristlerin kullandığı sığınaklar imha edildi Operasyonlarda ayrıca 448 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da teröristlere ait ısı yalıtımlı ...
Diyarbakır'da Trabzonspor aşkı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Trabzonspor aşkı
Diyarbakır'ın 'Küçük Antalya'sında her çeşit meyve yetişiyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın 'Küçük Antalya'sında her çeşit meyve ...
Ceylan Karavil Park AVM'de kadına yönelik şiddete karşı sergi
YEREL HABERLER Ceylan Karavil Park AVM'de kadına yönelik şiddete ...
Silvan'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Silvan'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı ...
Çermik’te korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Çermik’te korona virüs denetimi
6-8 Ekim olayları mağduru Mehmet Gökgöz: "6-8 Ekim'de Bülent Arınç'ın oğlu şehit olsaydı, Demirtaş için böyle konuşabilir miydi"
YEREL HABERLER 6-8 Ekim olayları mağduru Mehmet Gökgöz: "6-8 Ekim'de ...
Çermik’te kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı toplantısı
YEREL HABERLER Çermik’te kadına yönelik şiddetle mücadele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X