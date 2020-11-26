Tarihi kilisedeki el yazması eserler dijital ortama aktarılacak



Burak EMEKSerdar SUNAR/ DİYARBAKIR (DHA)DİYARBAKIR'da bulunan tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi'ni ziyaret eden Vali Münir Karaloğlu, kilisenin kütüphanesinde bulunan Süryanice el yazması eserlerin dijital ortama aktarılmasının planlandığını belirterek, "Meryem Ana Kilisesi Diyarbakır'ın çok önemli bir değeri. Burayı yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak görevi" dedi.

Sur ilçesinde bulunan tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi'ni, beraberinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi ile ziyaret eden Vali Münir Karaloğlu, kilisenin M.S. 3'üncü yüzyıldan kalan en eski ve tarihi dini yapılardan biri olduğunu söyledi. Vali Karaloğlu, aktif olarak Süryani cemaati tarafından kilise olarak kullanılan yapının Diyarbakır'ın çok önemli bir değeri olduğunu belirterek, "Geçmişte burası Süryani cemaatinin patriklik merkeziydi. Daha sonra Diyarbakır'dan diğer şehirlere, Mardin'e daha sonra da Şam'a taşınıyor. Kilisede Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğine inanılan kutsal haçın bir parçası da muhafaza ediliyor. O bakımdan çok önemli bir yer. Önemli azizlerin kilise içerisinde mezarları var. İnanç bakımından Diyarbakır'ın önemli merkezlerinden biridir" diye konuştu.

'EL YAZMASI ESERLER DİJİTAL ORTAMA AKTARILACAK'

Kilisenin 2005 yılında Süryani cemaati tarafından restorasyonunun yapıldığını ve yapısal olarak şu an bir sorun görülmediğini aktaran Vali Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Süryani mezarlığını Büyükşehir Belediyesi olarak temizledik. Orada bazı çalışmalarımız olacaktır. Kilisenin güvenlik kameralarıyla ilgili olarak bir sorun var. O konuda kilise yönetimiyle çalışmamız olacak. Kilisenin kütüphanesinde bulunan Süryanice el yazması çok sayıda eser var. O eserleri Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'yla iş birliği yaparak dijital ortama aktarmayı planlıyoruz. Meryem Ana Kilisesi Diyarbakır'ın çok önemli bir değeri. Burayı yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak görevi. Burası zaten hala Diyarbakır'da yaşayan Süryani vatandaşlarımızın kullandığı ibadethane ve kilise durumunda. O bakımdan buranın her türlü ihtiyacını gidermek bizim görevimiz."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2020-11-26 15:05:10



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