2. ve 3. Ligde program yoğunlaşıyor

Pandemiden dolayı sıkıştırılmış fikstürün uygulandığı Misli.com 2.Lig ve 3.Ligde takımlar bu haftadan itibaren yine haftada iki maç dönemine giriyor.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 1 maç eksik ve 15 puanla 8. sırada yer alan Amedspor, 12. hafta maçında aynı puana sahip olduğu Afjet Afyonspor’la 29 Kasım Pazar günü deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bu sezon deplasmanda oynadığı 4 maçta 1 galibiyet ve 1 yenilgi alan Amedspor, Afyon deplasmanından 3 puanla dönerek Kocaelispor galibiyetiyle başlayan çıkışını devam ettirmek istiyor. Amedspor, bu maçın ardında 3 Aralık Perşembe günü kendi sahasında İnegölspor’la karşı karşıya gelecek. Her iki maçın da başlama saati 13.00 olarak belirlendi.



Lider Diyarbekirspor, 4 günde iki maça çıkacak

Misli.com 3. Lig 1. Grupta geride kalan 10 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak hanesine 25 puan yazdıran lider Diyarbekirspor, 11. hafta maçında 28 Kasım Cumartesi günü Antalya’da Kemerspor’un konuğu olacak. Kemerspor, 7 puanla 15.sırada yer alıyor. Kemer İlçe Stadı’ndaki maç saat 13.00’da başlayacak.

Diyarbekirspor, 2 Aralık Çarşamba günü ise Diyarbakır’da Ofspor’la puan mücadelesine çıkacak. Bu maç da saat 13.00’da başlayacak.

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