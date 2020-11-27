Diyarbakır´da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarpıp yaraladı

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Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 'dur'´ ihtarına uymayan sürücü aracıyla polis memuru Nail Orsal'a çarpıp, kaçtı. Ağır yaralanan Orsal, hastaneye kaldırılırken, sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde DiyarbakırElazığ yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Şüpheli araç ihbarı alan polis ekipleri yolda kontrol noktası oluşturdu. Şüpheli aracı tespit eden ekipler, 'dur' ihtarında bulundu. Sürücüsü ihtara uymayarak, polis memuru Nail Orsal!a çarpıp kaçtı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Orsal, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheli aracın sürücüsü bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Polis memur Orsal´ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN

2020-11-27 00:03:55



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