DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması 'Devrimci Gençlik Hareketi'ne (DGH) yönelik sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Diyarbakır
2020-11-27 11:15:06
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