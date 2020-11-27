Diyarbakırlı berber gündemdeki konuları saça resmediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakırlı berber gündemdeki konuları saça resmediyor

İHA

Diyarbakırlı berber gündemdeki konuları saça resmediyor

Diyarbakırlı 41 yaşındaki berber Veysel Karaca, gündemdeki konuları saça işliyor. Kudüs, 3 boyutlu çalışma ve son olarak korona virüse karşı maske takma ile ilgili yaptığı saç kesimleri ile adından söz ettiren Karaca, 9 ülkeden iş teklifi aldı.
Diyarbakırlı berber Veysel Karaca, 9 yaşında bir berberin yanında çırak olarak işe başladı. Adım attığı berberlik dükkanından usta olarak çıkan Karaca, yaklaşık 30 yıldır kuaförlük yapıyor. Gündemi ve saç stillerini takip eden Karaca, Diyarbakır kültürünü yaptığı saç stillerine yansıtıyor. Berber Karaca, Kudüs, korona virüs gibi gündemde olan trend konulara yaptığı saç stilleriyle değiniyor. Karaca, 9 ülkeden aldığı iş tekliflerini sorunlarından dolayı kabul etmediğini kaydederek, ‘tribal’ saç sanatını Diyarbakır ve Türkiye’de yaymak istediğini dile getirdi.

"Yazmak tarzım değil, ben sadece çizerim"
Veysel Karaca, 9 yaşında bu işe başladığını, yaklaşık 30 yıldır berberlik yaptığını söyledi. Türkiye’de ‘tribal’ çalışmasının saçta motif sanatı olduğunu ifade eden Karaca, “Motif sanatını Avrupalılar yapıyordu, Türkiye’de yoktu. Ben de bu konularda biraz meraklıyım. Yapabilir miyim dedim, başladım. Deneme yanılma yöntemiyle azmimle beraber bu işi çözdüm. Kudüs’ü yaptım. Kudüs’ü bir protesto olarak yaptım. Diğer çalışmalarımın da her birinin bir ismi var. 3D çalışmaları da yapıyorum. Bir tarantula çalışmam var. Onu da 3 boyutlu olarak yaptım. Sürekli bir şeyler katmaya çalışıyorum. Yüzlerce tıraş stili var. Her yıl yeni bir tasarım ortaya çıkıyor. Sürekli bu işi yapıyorsanız kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Özelliğim şu, kalemle çizmiyorum. Resimlerimi paylaşırken çok kişi söyledi. ‘Berber Veysel, saçı sıfır yapıyor. Ustura çekiyor. Usturadan sonra boş bir zemine kalemle çiziyor.’ Bu tabuları yıkmak için her bir çalışmanın videosunu çektim. Ondan sonra bize karşı düşünceler değişti. Bugün bir şeyler yapmaya çalıştık. Gündemde korona virüs var. Maskesiz dolaşmayın diyoruz, onları yaptık. Kamu spotu çalışması gibi. Kuaför olarak mesajlarımı kafaya çizerek belirtiyorum. Tabii Diyarbakır alışkın değil. Güzel bir saç kesimi altına güzel ince bir tribal, hafif dalga tribal çizilir. Türkiye dışından 9 ülkeden bana teklif geldi. Sorunlarımdan dolayı gidemedim. Bu sanatı Türkiye’de yaymak istiyorum. Öğrenmek isteyen olursa öğretiriz. Tribal çalışmasına yeni girdim. 7, 8 yılım geçti, yazmak tarzım değil, ben sadece çizerim" dedi.
Tıraş olan Erhan Güney isimli vatandaş, bu tarz sanatlara önem verdiğini, hoşuna gittiğini kaydetti. Güney, "Gündemde olan şeylerden biri de aşının yeni çıkması. Onu da sanatsal olarak kafama geçirdiler. Stil olarak çizdiler hoşuma gitti" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Uzmandan salgına karşı 'koyu yeşil yapraklı sebze' önerisi
YEREL HABERLER Uzmandan salgına karşı 'koyu yeşil yapraklı sebze' ...
Diyarbakır´da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarpıp yaraladı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polise ...
Diyarbakır’da 'dur' ihtarına uymayan otomobil polis memuruna çarpıp kaçtı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 'dur' ihtarına uymayan otomobil polis ...
Hareket halinde alev alan otomobili, zabıta ekipleri söndürdü
YEREL HABERLER Hareket halinde alev alan otomobili, zabıta ekipleri ...
Vali Karaloğlu Meryem Ana Kilisesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu Meryem Ana Kilisesinde incelemelerde ...
Diyarbakır fuarcılığı TOBB Fuarcılık Meclisinde yer aldı
YEREL HABERLER Diyarbakır fuarcılığı TOBB Fuarcılık Meclisinde yer ...
Zabıta ekipleri alev alan aracı söndürdü
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri alev alan aracı söndürdü
Diyarbakır'da korona virüs denetimleri yoğunlaştı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da korona virüs denetimleri yoğunlaştı
2. ve 3. Ligde haftanın hakemleri açıklandı
YEREL HABERLER 2. ve 3. Ligde haftanın hakemleri açıklandı
2. ve 3. Ligde program yoğunlaşıyor
YEREL HABERLER 2. ve 3. Ligde program yoğunlaşıyor
Evlat nöbetindeki asker babası: 9 yaşındaki bir çocuğu kaçırmak hangi ideolojiye sığar
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki asker babası: 9 yaşındaki bir ...
Tarihi kilisedeki el yazması eserler dijital ortama aktarılacak
YEREL HABERLER Tarihi kilisedeki el yazması eserler dijital ortama ...
Silvan'da korona temaslı vatandaşlara 14 gün karantinada kalması uyarısı
YEREL HABERLER Silvan'da korona temaslı vatandaşlara 14 gün ...
Diyarbekirspor 3 puana bilendi
YEREL HABERLER Diyarbekirspor 3 puana bilendi
Uzmanlardan işveren ve çalışanlara korona virüs uyarısı İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Mehmet Narin: "İş yerlerinde kurallara uyulmadığı zaman sıra bizlere gelecektir" "Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına kesinlikle uyulması gerekiyor"
YEREL HABERLER Uzmanlardan işveren ve çalışanlara korona virüs ...
Diyetisyen Aslan'dan çayın yemeklerden en az 45 dakika sonra tüketilmesi uyarısı Dicle Üniversitesinde görevli Diyetisyen Fatih Aslan: "Günde koyu olmayan 5,6 bardak çay tüketimi kilo kontrolünü sağlar" "Yetişkin bir insanın günlük alması gereken kafein oranı 300 miligramdır" "Çay, yemeklerden en az 45 dakika sonra tüketilmelidir"
YEREL HABERLER Diyetisyen Aslan'dan çayın yemeklerden en az 45 ...
HDP önündeki ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor
HDP Antalya Milletvekili Bülbül'e 6 yıl 3 ay hapis 
YEREL HABERLER HDP Antalya Milletvekili Bülbül'e 6 yıl 3 ay hapis 
HDP’li vekil Bülbül’e 6 yıl 3 ay hapis
YEREL HABERLER HDP’li vekil Bülbül’e 6 yıl 3 ay hapis
Sözen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'yu Kürt düşmanı olarak tanıtan gazetecilere tepki
YEREL HABERLER Sözen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'yu ...
Madde bağımlıları 'çip tedavisi' ile bağımlılıktan kurtuluyor
YEREL HABERLER Madde bağımlıları 'çip tedavisi' ile bağımlılıktan ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonlarında 19 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonlarında 19 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X