Diyarbakır’da korona tedbirlerine uymayanlara rekor ceza

Diyarbakır’da salgın süreci başından bugüne kadar tedbirlere uymayanlara toplam 31 milyon 586 bin 339 lira para cezası kesildi. Ayıca 728 iş yerine cezai işlem uygulanırken, 90 iş yeri ise kapatıldı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirlerine uymayanlara rekor ceza kesildi. Diyarbakır'da salgın sürecinde 31 bin 305 idari işlem uygulanırken, toplam 31 milyon 586 bin 339 lira para cezası kesildiği öğrenildi. Korona virüs tedbirlerine aykırı faaliyet gösterdiği için denetimlerde 728 iş yeri hakkında işlem yapılarak, 614 bin 547 lira para cezası kesildi. Korona virüs tedbirlerine aykırı faaliyet gösterdiği için 90 iş yeri kapatılarak, 433 bin 200 lira idari para cezası kesildi.



Maske takmayan 12 bin 764 kişiye işlem yapıldı

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 bin 113 kişiye 1 milyon 946 bin 252 lira para cezası uygulanırken, farklı tarihlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 bin 24 kişiye ise 4 milyon 35 bin 925 lira para cezası kesildi. Maske takmayan 12 bin 764 kişiye 10 milyon 307 bin 191 lira para cezası, sosyal mesafe kurallarına uymayan 3 bin 748 kişiye ise 4 milyon 123 bin 627 lira para cezası kesilirken, parklarda sosyal mesafe ve tedbirlere uymayan 2 bin 96 kişiye 1 milyon 756 bin 168 lira para cezası kesildi.



Karantinaya alınanlara 2 milyon 633 bin 400 para cezası kesildi

Seyahat izin belgesi olmadan il dışına gitmeye çalışan 13 kişiye 21 bin 724 lira para cezası kesilirken, yüzde 50 yolcu taşıma kuralını ihlal eden bin 115 sürücü hakkında 432 bin 53 lira para cezası uygulandı. İzolasyon kurallarını ihlal eden bin 641 kişi hakkında ise 5 milyon 72 bin 22 lira para cezası kesildi. Yurtlarda 836 kişi karantina altına alınırken, halen karantinada 80 kişinin bulunduğu ve karantinaya alınan kişilere 2 milyon 633 bin 400 lira da para cezası kesildiği öğrenildi.

En son yayınlanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 130 kişi hakkında kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle 203 bin 930 lira para cezası kesilirken, belirlenen bölgelerde sigara içme yasağını ihlal eden 7 kişi hakkında ise 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.

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