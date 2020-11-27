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Diyarbakır'da 5 ayda 31 milyon 586 bin lira koronavirüs cezası 

DHA

Diyarbakır'da 5 ayda 31 milyon 586 bin lira koronavirüs cezası 


Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAH/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 31 bin 305 kişi ve işletmeye, 31 milyon 586 bin 339 lira idari para cezası uygulandı.
Diyarbakır Valiliği'nce kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında ve yayımlanan genelgeler doğrultusunda yapılan denetimler sürüyor. 1 Haziran'da koronavirüsle mücadele sürecinin başlamasıyla hayata geçirilen uygulamaların ihlaline ilişkin, 31 bin 305 kişi ve işletmeye, 31 milyon 586 bin 339 lira idari para cezası uygulandı. Açıklanan verilere göre, en çok maske kullanmayanlara yönelik cezai işlemin yapıldığı tespit edildi. Maske kullanmayan 12 bin 764 kişiye 10 milyon 307 bin 191 lira idari para cezası verildi. Denetimler sırasında kapatılan 90 iş yerine 433 bin 200 lira ceza kesilirken, tedbirlere aykırı faaliyet gösteren 728 iş yerine ise 614 bin 547 lira para cezası verildi. 
16 BİN KİŞİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL ETTİ
65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubu ile farklı tarihlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı 16 bin 534 kişi tarafından ihlal edildi. Ekiplerce, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 6 milyon 186 bin lira idari para cezası verildi. Sosyal mesafe kurullarını uymayan 3 bin 748 kişiye 4 milyon 123 bin 627 lira, izolasyonu ihlal eden 1641 kişiye 54 milyon 72 bin 22 lira, parklarda yapılan denetimler sırasında 2 bin 96 işleme 1 milyon 756 bin 168 lira, yolcu taşıma kuralını ihlal eden 1115 araca 432 bin 53 lira, seyahat izni olmadan il dışına çıkan 13 kişiye 21 bin 724 lira, yurtlarda karantinaya alınan 916 kişiye 2 milyon 633 bin 400 lira ve belirlenen bölgelerde uygulanan sigara içme yasağını ihlal eden 7 kişiye de 6 bin 300 lira idari para cezası verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2020-11-27 14:22:08

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