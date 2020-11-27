DİSMEK kursiyerleri günlük bin tıbbi maske üretiyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, istihdama katkı sağlamak ve kentte çeşitli iş kollarına kalifiyeli eleman yetiştirmek için açtığı kurslarda eğitimler devam ederken tekstil atölyesi kursiyerleri Büyükşehir Belediyesi personelinin kullanımı için günlük bin tıbbi maske üretiyor.

İstihdama katkı sağlamak, kentte çeşitli iş kollarına kalifiyeli eleman yetiştirmek için çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde açtığı Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarında (DİSMEK) eğitimler devam ediyor. Pandemi nedeniyle her branşa 12 kişinin kabul edildiği ve toplam 192 kursiyerin faydalandığı cilt bakımı, aşçılık, kilim dokuma, tarihi çinici, pastacılık, tekstil, hasır sepet örücülüğü, davul derisi ile takı yapma, saça geçici ve kalıcı şekil verme, muhasebe, hasta ve yaşlı özbakım kursları İŞKUR işbirliğiyle; ipek dokumacılık, ahşap boyama, saça geçici ve kalıcı şekil verme, özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için ses eğitimi ve tığ örücülüğü ile ürün hazırlama kursları ise halk eğitim merkezi işbirliğiyle hizmet veriyor. Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’ndaki Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü kurslarında eğitim gören Tekstil Atölyesi kursiyerleri, Korona virüsle mücadele en önemli etken olan maskeleri üretiyor. Günlük bin tane maske üreten kursiyerler, Büyükşehir Belediyesi’nin personelinin çalışmalar esnasında kullanması için Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na teslim ediyor.



Kursiyerlere eğitim döneminde ücret ödeniyor

DİSMEK tarafından 17 farklı branşta açılan kurslarda eğitim görenler günlük belirli bir ücret almaya hak kazanıyor. 12 farklı mesleki branştan faydalanan 144 kursiyer, eğitim dönemi boyunca günlük aldıkları ücret dışında Genel Sağlık Sigortaları da (GSS) yatırılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kadın, erkek ve engellilere yönelik açtığı mesleki kurslarda eğitimler hafta içi gerçekleşiyor. Haftanın 5 günü devam eden eğitimlerde öğrenciler, seçtikleri mesleklerle ile ilgili günlük 6 saat ders alma fırsatı yakalıyor. Pandemi nedeniyle oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla eğitimler sabah ve öğleden sonra yapılıyor. Eğitimlerde korona virüs salgını göz önünde bulundurularak maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe ve hijyen kuralları üst seviyede tutuluyor.

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