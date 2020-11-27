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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'daki 25 kavşakta çalışmalar devam ediyor

İHA

Diyarbakır'daki 25 kavşakta çalışmalar devam ediyor

Kentin trafik yoğunluğunu azaltmak için 25 kavşakta çalışmalarını tamamlama noktasına getiren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kavşaklarda trafik levha, trafik ışığı, aydınlatma, turizm levhaları ve yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla kavşakları belirlenen standartlara uygun hale getirmek ve trafik yoğunluğunu minimum seviyelere çekmek için kentin 25 farklı noktasında altyapı çalışmalarını bitirme aşamasına getiren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Kavşaklarda altyapı çalışmalarını tamamlayan Ulaşım Daire Başkanlığı, 25 kavşakta yaya ve araç güvenliği için üstyapı çalışması başlattı.

Kavşaklara turizm levhaları yerleştirildi
Büyükşehir Belediyesi, kavşakları yeniden düzenleme çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulan alanlara trafik ışıkları yerleştirdi. Kentte ziyarette gelecek yerli yabancı turistlerin gidecekleri adresleri rahat bir şekilde bulmaları için belirlenen kavşaklara yön levhaları dikildi. Kavşak düzenleme çalışmasında ekipler, bozulan yol çizgi ve yaya geçidi çizgilerini belirgin hale getirmek için yol çizgi çalışması yürüttü. Trafik akışının sorunsuz şekilde ilerlemesi için belirlenen kavşaklara trafik uyarı levhaları dikildi.
Ulaşım Daire Başkanlığının kavşak düzenleme çalışmalarını tamamladığı alanlarda Büyükşehir Belediyesi, peyzaj çalışmaları başlattı. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, kavşakların daha estetik bir görünüme kavuşması için yeşillendirme çalışmaları başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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