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Bu markette her şey ücretsiz

DHA

Bu markette her şey ücretsiz


Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, Türkiye Diyanet Vakfı ve Yenişehir İlçe Müftülüğü tarafından açılan 'Hayır Market'inde ihtiyaç sahibi vatandaşlar ücretsiz alışveriş yapıyor. Çeşitli meslek guruplarından gönüllülerin çalıştığı markette, giyimden gıdaya, kırtasiyeden ev eşyasına geniş ürün yelpazesi bulunuyor. Yenişehir Müftüsü Dr. Mehmet Şafi Bilik, marketteki ürünlerin tamamının hayırseverler tarafından karşılandığını belirterek, "Fakir, yetim ve ihtiyaç sahibi aileler gönüllülerimiz tarafından tespit edilerek hayır marketine getiriliyor ve ihtiyacı kadar alışverişlerini ücretsiz olarak yapıyorlar" dedi.
Merkez Yenişehir ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı ve Yenişehir İlçe Müftülüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin ücretsiz alışveriş yapabilecekleri 'Hayır Market'i açıldı. 100'ün üzerinde gönüllü tarafından önce mahalleler taranarak fakir, yetim ve ihtiyaç sahibi kişiler tespit ediliyor, ardından bu kişiler markete getirilerek tüm ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanıyor.
'KENDİ İHTİYAÇLARINI KENDİLERİ BELİRLEYİP ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR'
Yenişehir Müftüsü Dr. Mehmet Şafi Bilik, bir yıl önce kurdukları markette şu ana kadar bin 500 dolayında ihtiyaç sahibi kişinin ücretsiz alışveriş yaptığını belirterek, ürünlerin tamamının hayırseverler tarafından tedarik edildiğini söyledi. İhtiyaç sahiplerinin evlerinde neyin eksik olduğunu bilmedikleri için yardım kolisi dağıtmak yerine kişilerin kendi ihtiyaçlarını kendileri belirleyip alışverişlerini buna göre yapabildiğini aktaran Bilik, şöyle konuştu:
"Hayır marketimiz 2019'da kuruldu. Hayır marketimiz kendi görev alanımız içinde yer alan fakir, yetim ve mağdur insanların ihtiyaçları olanları karşılamaktır. Burası tamamen hayırseverlerimizin ve gönüllülerimizden müteşekkil olan grup tarafından karşılanıyor. Burada yaklaşık olarak 100 gönüllümüz var. Her mahallede, her semtte fakir, yetim, gariban, mağdur hangisi varsa tespiti yapılıyor gönüllülerimiz tarafından. Sonra alınıp buraya getiriliyor. Biz kendimiz koli hazırlayıp götürmüyoruz, kendisini getiriyoruz. Çünkü evinde bir şey olduğunda tekrarı olmasın diye ihtiyacını kendisi görsün burada. Gelen ailelerimiz ayakkabı ihtiyacı varsa onu karşılıyoruz, çocukları varsa kırtasiye ihtiyacını karşılıyoruz, halı eksiği varsa, elbise eksiği varsa o eksiklikleri gideriyoruz. Bununla birlikte gıda ihtiyacı varsa kendisi market arabasıyla marketimizi geziyor ve ihtiyacı ne varsa onu alıyor. Biz de kayıt altına alıp gönderiyoruz. Tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi kişileri kendimiz alıp buraya getiriyoruz, onların ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra tekrar onları evlerine bırakıyoruz. Hayır marketinde şu ana kadar bin 500 gariban, yetim ve mağdur kişi gelip alışverişini yaptı. Bununla birlikte biz Kurban Bayramı'nda aynı bu ekiple yaklaşık 4 bin aileye kurban eti dağıttık. Son bir ay içerisinde 50 yetimin kırtasiye malzemesini, giyim ve kuşamını da karşıladık. Bunun haricinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bize gönderilen 750 adet alışveriş kartını da dağıttık."
'HER MESLEK GURUBUNDAN GÖNÜLLÜLERLE YÜRÜTÜLÜYOR'
Türkiye Diyanet Vakfı Yenişehir Koordinatörü Mehmet Şirin Fidan ise doktor, mühendis, ev kadını, emekli gibi birçok farklı meslekten gönüllülerle birlikte bu hayır işini yürüttüklerini belirterek, "Gönüllü üyelerimizin arasında doktor olan var, mühendis olan var, emekli olan, ev hanımı olan, imam olan var. Farklı mesleklerde gönüllü olan hocalarımızla birlikte bu işi yürütüyoruz. Tespit ettiğimiz ailelere bu gönüllü arkadaşlarımızı gönderiyoruz, onlar aileleri tespit ettikten sonra bize sunuyorlar, biz de hayır sahibi insanların bağışladığı giyim, gıda, beyaz eşya, ayakkabı, kırtasiye gibi ürünlerimizi o ihtiyaç sahibi ailelere paylaşıyoruz" dedi.
İHTİYAÇ SAHİPLERİ MEMNUN
Hayır Marketi´nde alışverişini yapan bir ihtiyaç sahibi "Çok memnunuz, fakir ve fukaranın imdadına yetişiyorlar, yardım ediyorlar. Ben de burada ihtiyacım olan her şeyi alıyorum. Allah onlardan razı olsun." diyerek uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Diyarbakır'da, yıl sonuna kadar Hayır Market'in iki şubesinin daha açılması için çalışmalara başlandı.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2020-11-28 08:12:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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