Koranavirüs tedavisi gören gazeteci Tarancı, yaşamını yitirdi

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DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, özel bir hastanenin medya sorumlusu olarak görev yapan ve uzun süredir koronavirüs tedavisi gören gazeteci Yılmaz Tarancı (33), yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'da özel bir hastanenin medya sorumlusu olarak görev yapan gazeteci Yılmaz Tarancı, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Çalıştığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tarancı, gece saatlerinde entübe edildi. Tarancı, bu sabah saatlerinde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Tarancı'nın cansız bedeni Mardinkapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)

2020-11-28 15:59:19



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