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Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Diyarbakır’da sokaklar boş kaldı, denetimler başladı

İHA

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Diyarbakır’da sokaklar boş kaldı, denetimler başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibariyle Diyarbakır'da da başladı. Vatandaşlar evlerine çekilirken, geç kalanlar uyarıldı, polis denetimi başladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni korona virüs tedbirleri genelgesi kapsamında bu akşam saat 20.00 itibariyle Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Gece boyunca devam edecek olan kısıtlama yarın sabah saat 10.00 itibariyle son bulacak. Kısıtlamanın başlamasına kısa bir süre kala vatandaşlar evlerinin yollarını tuttu. Evlerine gitmekte geç kalanları uyaran polis, kurallara uyulmadığı takdirde cezai işlem uygulanacağını belirtti. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte ise cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Polis ekipleri denetimlere başladı.

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