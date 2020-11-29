Diyarbakır'ın gelişen yüzü yeni yollara kavuşuyor

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni ve modern yaşam alanlarının inşa edildiği Türkiye'nin en büyük mahallesi Bağcılar Mahallesinde yeni yollar kazandırıyor.

Bağlar Belediyesi, yeni imar alanlarının olduğu bölgelere kış mevsimi öncesinde yol hizmeti kazandırdı. Bağlar'ın modern ve yeni yüzü olarak bilinen, aynı zamanda Diyarbakır'da gelişmekte olan bölge olarak dikkat çeken Bağcılar Mahallesinde yeni yaşam alanları ve konutların inşa edildiği yerleşim yerlerine 15 kilometre yol kazandırıldı. Yeni yolların tamamlandığı bölgelerde incelemelerde bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, pandemi sürecinde hizmetlerin aksamaması için büyük çaba sarf ettiklerine dikkat çekerek şehir merkezi ve kırsalda ilçe tarihinin en büyük hizmetlerini kazandırdıklarını söyledi.



“Halkımıza hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz”

Türkiye'nin en büyük mahallesi olan ve her geçen gün büyüyen, gelişen Bağcılar Mahallesinde yeni yaşam alanları ve konutların yükseldiğini belirten Başkan Beyoğlu, “Biz de belediye olarak vatandaşımızın huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için alt yapı çalışmalarını yerine getirerek ulaşım sorununu çözüyoruz. Yeni kazandırdığımız bu yollarımızı kış mevsiminden sonra asfaltlayarak daha güzelleştireceğiz. Bizim işimiz hizmet üretmek. Halkımız için bunu yapmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.



Kentsel dönüşümün uygulanacağı mahallede ev ziyaretleri

Başkan Beyoğlu, Bağcılar Mahallesindeki yol incelemelerinin ardında Kentsel Dönüşüm Projesi için hazırlıkların devam ettiği Kaynartepe Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ve 4 ailenin evine misafir oldu. Ev ziyaretlerine Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu da katıldı. Başkan Beyoğlu, ziyaretler sırasında sorun ve taleplerini dinlediği vatandaşlara Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında da bilgi vererek yerinde dönüşüm modeliyle uygulanacak olan projenin vatandaşın yaşam koşullarını modernize etmeyi amaçladığını kaydetti.

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