Diyarbakırlı genç topladığı yardımlarla çocukları sevindiriyor

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Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yaşayan hayırsever genç, hayırsever insanlardan topladığı yardımları ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıp sevindiriyor.

Silvan ilçesinde yaşayan Şaban Bingöl, ihtiyaç sahibi çocukları sevindirmek için çalışmalar başlattı. Özellikle yetim ve köy çocuklarını kendine dert edinen Bingöl, hayırsever insanlardan topladığı yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Bingöl, “Çocuklara en cok kırtasiye malzemeleri, mon, bot, elbise, ayakkabı,çorap birde onların en vazgeçilmez şeyi oyuncak dağıtıyoruz. Mahalle mahalle dolaşıp yetim, yoksul çocukları bulmaya çalışıyorum. Birde köy okullu ise köy öğretmenlerini arayıp kaç öğrenci var diye sorup çalışma başlatıyorum. Böylelikle hem fakir çocuklara hem de ihtiyacı olan köy okullarındaki öğrencilere umut olmaya çalışıyoruz" dedi.

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