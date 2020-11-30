Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'lilere tepki: "Çocukları PKK’ya sattılar, lüks arabalara biniyorlar"

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı gerekçesiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 455 gündür umutla tüm zorluklara rağmen devam ediyor. Eylemdeki annelerden Solmaz Övünç, “Çocuklarımızı PKK’ya sattılar, kan parasıyla lüks araçlara biniyorlar" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 455'inci gününde de devam ediyor. Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme dahil olan anne Solmaz Övünç, oğluna çağrıda bulunarak geri gelmesini istediğini söyledi. Övünç, "1 buçuk yıldır bu çocuk çalan HDP’nin kapısının önündeyiz, PKK’ya bizim çocukları sattılar, lüks araçlara biniyorlar. Hepsi bizim çocukların kan parası, bizim yanımızdan geçerken köpek muamelesi yapıp ağza alınmayacak kelimeler söylüyorlar. Biz çocuklarımızı istiyoruz onlardan başka bir şey istemiyoruz. Onlar hırsız çocuk katileridir, benim oğlumu PKK’dan alıp versinler bir dakika burada durmam onların kirli yüzüne meraklı değilim. Kirli ellerini çocuklarımızın üzerinden çeksinler, vekillerin çocukları kolejde özel okullarda okuyor, benim Baran'ımı dağda ölüme bırakmışlar. Baran oğlum beni duyuyorsan gel adalete teslim ol, ceza var diye kandırıyorlar 20 kişi ailesine gelip teslim edildi. Oğlum gel baban hasta ölecek seni görmeyecek" diye konuştu.

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