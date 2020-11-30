Diyarbakır’da yeni mezar yeri oluşturuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da yeni mezar yeri oluşturuldu

İHA

Diyarbakır’da yeni mezar yeri oluşturuldu

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Gözalan Mahallesinde bulunan 1 milyon 603 bin 375 metrekarelik mera alanı, yeni mezarlık yeri olarak belirlendi.
Diyarbakır İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 27 Kasım 2020 Cuma günü Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, kent merkezinde kullanılacak olan yeni mezarlık yerinin belirlenmesi kapsamında toplandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün 28 Mayıs 2020 tarih ve E.14347 sayılı yazısında yeni mezarlık alanına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Söz konusu talep üzerine 19 Ocak 2010 tarih ve 27467 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mezarlık Yerlerinin İnşası İle Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin Mezarlık Yeri Seçimi Komisyonu başlıklı 6. maddesinin 3. bendine istinaden 14 Eylül 2020 tarih ve 18172422129E.876 sayılı valilik onayıyla Mezarlık Yeri Seçimi Komisyonu oluşturuldu.
Büyükşehir Belediye Başkanlığının belirlemiş olduğu alternatif yeni mezarlık alanları önerisi doğrultusunda Mezarlık Yeri Seçimi Komisyonu teknik personelleri tarafından 21 Eylül 2020 tarihinde belirtilen yerlerde mahallinde yapılan alan çalışması sonucu oluşturulan gözlem raporu ile yapılan inceleme ve değerlendirmede, mezarlık yeri olarak yapılmasında sakınca görülmeyen Kayapınar ilçesi, Gözalan Mahallesinde bulunan 1 milyon, 603 bin 375,33 metrekare yüzölçümüne sahip, mera niteliğindeki 123 ada 9 parsel No’lu taşınmaz 26 Kasım 2020 tarihinde Mezarlık Yeri Seçimi Komisyonunca uygun görülerek imza altına alınmış ve yeni mezarlık yeri olarak İl Hıfzıssıhha Kuruluna sunuldu.
Valilikten yapılan açıklamada, "Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, Mezarlık Yerlerinin İnşası İle Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesine göre Mezarlık Yeri Seçim Komisyonunca seçilerek kurula sunulan Gözalan Mahallesinde bulunan mera niteliğindeki 1milyon 603 bin375,33 metrekare yüzölçümüne sahip 123 ada 9 parsel No’lu taşınmazın ilimiz Merkez Yeni Mezarlık Yeri olarak belirlenmesine, yeni mezarlık yeri olarak belirlenen yerin, 19 Ocak 2020 tarihli ve 27467 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mezarlık Yerlerinin İnşası İle Cenaze Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 13 Haziran 2020 tarihli ve 21959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun doğrultusunda mülkiyet, tesis ve inşası hakkındaki tüm iş ve işlemlerin ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'lilere tepki: "Çocukları PKK’ya sattılar, lüks arabalara biniyorlar"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'lilere tepki: ...
Diyarbakır’da güneşli havayı gören korona virüsü unuttu Tarihi Ulucami önünde oturan vatandaşlar, sosyal mesafe ve sigaraya yasağını deldi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da güneşli havayı gören korona virüsü ...
Silvan'da 2 günde 58 kişi korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Silvan'da 2 günde 58 kişi korona virüse yakalandı
Diyarbakır Hıfzıssıhha Kurulu'ndan kente yeni mezarlık kararı
YEREL HABERLER Diyarbakır Hıfzıssıhha Kurulu'ndan kente yeni ...
Diyarbakırlı genç topladığı yardımlarla çocukları sevindiriyor
YEREL HABERLER Diyarbakırlı genç topladığı yardımlarla çocukları ...
Kısıtlamanın ikinci haftasının 2’nci gününde Diyarbakır'da sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Kısıtlamanın ikinci haftasının 2’nci gününde ...
Fotono21 Fotoğraf Derneği, fotoğraflarla korona virüse dikkat çekti
YEREL HABERLER Fotono21 Fotoğraf Derneği, fotoğraflarla korona ...
Diyarbakır’da yol yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da yol yapım çalışmaları devam ediyor
Diyarbakır’da 'Küçede sanat var' etkinliğine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 'Küçede sanat var' etkinliğine yoğun ...
HDP önündeki eylemde 454'üncü gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 454'üncü gün
Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı
'Ya ölüm ya istiklal' diyen Diyarbakır anneleri evlat nöbetine devam ediyor
YEREL HABERLER 'Ya ölüm ya istiklal' diyen Diyarbakır anneleri evlat ...
Şehit yakınları ve gazilerden CHP’li vekil Başarır’a tepki
YEREL HABERLER Şehit yakınları ve gazilerden CHP’li vekil Başarır’a ...
HDP’liler ile evlat nöbeti tutan aileler arasında 'hoşt' gerginliği
YEREL HABERLER HDP’liler ile evlat nöbeti tutan aileler arasında ...
Dicle Üniversitesi Adalet MYO Müdürü Dr. Ergün: "İstanbul Sözleşmesi'nde dinin şiddet aracı gösterilmesi kabul edilemez"
YEREL HABERLER Dicle Üniversitesi Adalet MYO Müdürü Dr. Ergün: ...
Diyarbekirspor'da yüzler gülüyor
YEREL HABERLER Diyarbekirspor'da yüzler gülüyor
14 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bitti, Diyarbakırlılar işlerinin yolunu tuttu
YEREL HABERLER 14 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bitti, ...
Gündüz doktor, akşam sosyal medyada öğretmen
YEREL HABERLER Gündüz doktor, akşam sosyal medyada öğretmen
Diyarbakır'ın gelişen yüzü yeni yollara kavuşuyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın gelişen yüzü yeni yollara kavuşuyor
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Diyarbakır’da sokaklar boş kaldı, denetimler başladı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Diyarbakır’da sokaklar ...
Diyarbakır merkezli 5 ilde yapılan terör operasyonunda 9 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 5 ilde yapılan terör ...
Cahit Sıtkı Tarancı’nın yeğeni korona virüse yenik düştü
YEREL HABERLER Cahit Sıtkı Tarancı’nın yeğeni korona virüse yenik ...
Koranavirüs tedavisi gören gazeteci Tarancı, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Koranavirüs tedavisi gören gazeteci Tarancı, yaşamını ...
Tahir Elçi, ölümünün 5'inci yıl dönümünde anıldı
YEREL HABERLER Tahir Elçi, ölümünün 5'inci yıl dönümünde anıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X